L’émission Zone Interdite à voir en vidéo sur M6 : Reportage dans les coulisses de l’anniversaire de Disneyland Paris

Zone Interdite en vidéo sur M6 à la télévision > Numéro inédit de Zone Interdite, ce soir, sur la chaîne M6. Pour l'occasion l'émission propose un reportage dans les coulisses du 25e anniversaire de Disneyland Paris. L'émission Zone Interdite est à voir en vidéo sur la chaîne M6, à partir de 21 heures ce dimanche 29 octobre.

Voici maintenant 25 années que le parc Disneyland Paris a vu le jour et ce parc entend bien prouver que la magie de l’univers opère toujours. Du haut de ses 37 ans, Laurent est le nouveau chef de l’hôtel le plus luxueux du parc Disneyland Paris, et sa mission est simple ; faire monter en gamme le restaurant, mais en composant avec une brigade bien plus réduite que dans un restaurant gastronomique.

De son côté, Alice, 26 ans, a obtenu un rôle dans Mickey et le Magicien, le nouveau grand show du parc Disneyland Paris, dont la première représentation est prévue pour très bientôt. Danseur de parade depuis dix ans maintenant, Laurent aura même rencontré sa femme, Amandine, ici. Enfin, en coulisses, et pour assurer la sécurité des visiteurs, pas moins d’une trentaine de pompiers veillent au grain. Au moindre problème, ils interviennent, mais leur présence se doit de rester discrète pour que la féerie du parc ne s’en voie pas affecter.

Le reportage dans les coulisses du 25e anniversaire de Disneyland Paris est également à regarder sur Internet, sur 6Play.

