Voir Envoyé Spécial sur les fromages AOP et le Kompromat sur France 2 en vidéo et en replay

Place, comme bien souvent le jeudi, à une nouvelle émission d'Envoyé Spécial, qui se penche, ce soir, sur des faits d'actualités toujours marquants. Vous pouvez voir Envoyé Spécial sur les fromages AOP et le Kompromat sur France 2 en vidéo, à partir de 21 heures ce jeudi 12 octobre.

Pour le premier reportage de la soirée d’Envoyé Spécial, l’on retrouve un sujet portant sur l’appellation AOP, et des fromages à la chaîne. En France, ce sont 45 fromages qui bénéficient du label AOP ; Appellation d’origine contrôlée, et ce dernier garantit ; en principe, une fabrication de qualité. Pourtant, 70 % de ces aliments sont produits industriellement, et les multinationales du secteur ne cessent de tirer les coûts vers le bas.

Autre sujet abordé ce soir ; Sexe, chantage et vidéo. Technique inventée par le KGB dans un premier temps, puis remise au goût du jour par les services secrets du Président Russe Poutine, le Kompromat consiste à monter des dossiers compromettants pour réussir à faire chanter diverses cibles, aussi bien diplomates, qu’opposants politiques ou encore journalistes.

L'émission sera également à regarder en replay dès que vous le souhaitez une fois la diffusion TV terminée, puisque l'émission sera disponible sur le site de France Télévisions

