ATCM, un partenaire pour la promotion et l’encouragement des jeunes artistes

Après le 14 janvier 2011, plusieurs associations ont vu le jour, un pas de plus pour les tunisiens pour des activités sociales plus riches. Parmi eux, l’Association Tunisienne de la Culture Méditerranéenne, ATCM, une association créée récemment pour contribuer avec ses moyens à la couverture, la promotion de la culture méditerranéenne, particulièrement la culture tunisienne que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, l’encouragement des jeunes artistes et talents à travers des manifestations culturelles (concerts, expositions, conférences, etc.).

En effet, l’Association Tunisienne de la Culture Méditerranéenne est une association à but non-lucratif et vise principalement à contribuer à la promotion de l’art et la culture tunisienne.

Le programme de l’association est assez riche pour un début avec plusieurs actions à réaliser, notamment des spectacles dont une partie importante des bénéfices sera distribuée à des familles démunies avec un reportage pour chaque action pour plus de transparence.

Ces reportages accompagneront chaque action sur le terrain telles que les visites chez les familles en question avec des vidéos et interviews qui seront mises en ligne.

Des espaces seront aussi alloués aux jeunes talents pour les encourager à faire connaitre leurs réalisations artistiques et culturelles.

Des discussions sont entreprises pour des partenariats avec d’autres associations semblables et complémentaires en vue d’élargir et contribuer sur des projets de plus grande envergure.