Que faire en cas de morsure de serpent ?

Bien que la plupart des serpents n’attaquent que s’ils se sentent en danger et pour se défendre, certaines morsures peuvent être mortelles.

Grâce au conservateur associé du département d’herpétologie du Musée d’histoires naturelles de New-York Franck T. Burbrink et à Coyote Peterson de la chaîne Brave Wilderness, il sera possible de savoir quoi faire en cas de morsure venimeuse de serpent.

Dans le monde, l’on dénombre pas moins de 3 000 espèces de serpents, des serpents aussi bien venimeux que non-venimeux. Bien que mortels, les serpents ne mordent que pour se défendre. Pour les voyageurs, le serpent le plus venimeux du monde se trouve en Australie et se nomme le taïpan du désert. Du côté des États-Unis, il est possible d’y retrouver le crotale de Mojave et le crotale diamantin. Dans les faits, si la personne mordue sait comment traiter la morsure et sait quoi faire, les chances de survie sont optimales. Première chose à faire, ne pas paniquer. Rester calme empêche la propagation rapide du venin. Malgré la morsure, il ne faut pas courir, ce qui augmentera le rythme cardiaque, il faut garder le bras en l’air (en cas de morsure au bras par exemple).

Aspirer ou non le venin

Attention également à ne pas aspirer le venin avec la bouche. Contrairement aux idées reçues, aspirer le venin peut se montrer très dangereux, puisqu’il suffit d’un aphte ou toute autre coupure pour que le venin pénètre encore plus rapidement le système sanguin. Il faut aussi essayer de se souvenir de l’apparence du serpent auquel cette morsure provient, afin d’obtenir le contre-venin. En attendant les secours, il est possible de nettoyer la morsure avec du savon et de l’eau, mais attention à ne pas faire de garrot. Cela concentrerait le venin dans une partie du corps, et c’est une très mauvaise idée.

