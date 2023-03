L’émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain à voir sur France 2 en vidéo et sur France TV en replay

La nouvelle émission des pouvoirs extraordinaires du corps humain en vidéo sur France 2 à la télévision > Place, ce soir, à un nouvel épisode inédit de l’émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Au programme de la soirée, un reportage sur ce ventre qui nous dirige. L’émission les pouvoirs extraordinaires du corps humain est à voir sur France 2, ce mardi 6 mars 2018, dès 21 heures.

Pour cette nouvelle soirée de l’émission les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur la chaîne France 2, Adriana Karembeu et Michel Cymes partent à la découverte des pouvoirs du ventre, qui est, en fait, souvent considéré comme le deuxième cerveau. Car, en effet, les scientifiques sont fascinés, depuis plusieurs années déjà, par cette faune de bactéries que l’on appelle le microbiote. Avec les récentes découvertes ; comme les greffes fécales, la vie de nombreuses personnes a déjà été transformée.

Dans un futur plus proche qu’il n’y paraît, de nombreuses et diverses maladies pourront être soignées, comme Alzheimer, Parkinson, ou encore la dépression. Au cours de cette soirée des pouvoirs extraordinaires du corps humain, les présentateurs profitent de l’occasion pour mettre un terme aux idées reçues sur l’alimentation, et pour révéler que notre pire ennemi n’est pas vraiment le gras, mais autre chose.

