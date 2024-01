Acheter de l’or, s’est se diriger vers un placement sûr, et clairement indémodable. Mais où et comment peut-on acheter de l’or en toute sérénité ?

Achat d’or physique

Première façon d’obtenir de l’or, la forme physique. Et l’or prend alors plusieurs formes, comme des pièces, des lingotins et autres lingots qui ont fait leur preuve. Pour en acquérir, l’on peut se diriger directement vers sa banque. Ou passer par des tierces, comme Comptoir National de l’Or, ou encore BullionVault. Reste ensuite à se pencher vers certaines pièces uniquement. Celles qui se veulent le plus liquide. Ici, l’on soulignera le 20 Francs Napoleon, la Croix Suisse 20 Francs ou encore le Krugerrand par exemple.

L’or sous une autre forme

Outre l’or physique des plus classiques, l’on peut se diriger vers les produits d’indexation. À l’image du certificat Gold Bullion Securities. Ce dernier est coté, mais loin d’être couvert face au risque de change. Pour les plus spéculateurs, il est tout à fait possible de miser sur la hausse ou la baisse de l’or. Mais attention, si les gains peuvent être incroyablement élevés, les pertes peuvent l’être tout autant.

Les valeurs minières

Enfin, comment passer à côté des valeurs minières aurifères ? Pour cela, il faut passer par des fonds. Non pas par des actions en direct. Cela permettant surtout de lisser les risques. Dès lors, l’on peut citer Amundi Funds CPR Global Gold Mines, BGF World Gold, mais aussi Global Gold and Precious, ou encore CM-CIC Global Gold.

