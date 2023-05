Retail : le classement des 5 enseignes préférées des consommateurs français

Les tendances de consommation ne cessent d’évoluer. Et le cabinet de conseil EY-Parthenon ne fait que confirmer cela, grâce un classement mis en ligne. Ce dernier met en avant les tendances de consommation actuelles, avec les enseignes préférées en France. Retour sur le classement des 5 enseignes préférées des consommateurs Français.

5. La distribution spécialisée

Un fait notable qui se dégage de ce classement, la présence des enseignes de distribution spécialisée. À l’image de Picard ou Grand Frais, pour ne citer qu’elles. Avec la proximité et la promesse de qualité qui est dégagée de ces enseignes, elles font un véritable carton. Pour le bio, le frais et le sans conservateur, ce sont devenues de véritables références. Très loin donc, des enseignes du type Auchan ou Carrefour.

4. Les marques fortes

Outre la distribution spécialisée, une autre tendance se démarque. Celle des marques. Dès lors, Nike, Apple et même Samsung ouvrent leurs magasins. Et le consommateur est séduit. Si certains ne sont pas encore rentable, cela ne devrait plus vraiment tarder.

3. Action

Voilà ce qui est clairement la surprise du classement. L’enseigne Action (le discounter néerlandais) connaît une envolée fulgurante sur le territoire. Et c’est d’autant plus vrai quand on se rappelle que celle-ci n’est présente que depuis 2012. En seulement cinq ans, l’enseigne a ajouté 86 % de magasins en plus à son réseau français. Dans ses secrets de réussite, il faut noter des prix bas et une offre sans cesse renouvelée.

2. Decathlon

Présente depuis 1976, Decathlon est très ancré dans le cœur des Français. Pour rappel, l’enseigne est spécialisée dans la grande distribution de matériel de sport et d’équipements pour les loisirs. Le succès commercial de Decathlon ne se dément pas, et l’émission Tout Compte Fait décryptait récemment les secrets de la réussite de l’enseigne (cf. la vidéo ci-dessous).

1. Leroy Merlin

Autre enseigne de grande distribution qui fait partie de la galaxie Mulliez. Mais cette fois, il s’agit de construction, bricolage, jardinage et décoration de la maison. Là aussi, l’enseigne Leroy Merlin n’est pas une arriviste puisque la réseau existe depuis 1923. Si les consommateurs français aiment les nouveautés, il semble qu’ils plébiscitent également les enseignes traditionnelles.

