Salaire des fonctionnaires : les chiffres clés

Grâce à une récente étude provenant de l’Insee, il est possible de découvrir le salaire d’un fonctionnaire.

Ici, il est question d’un salaire mensuel net, et d’une moyenne globale. Dans les faits, le salaire des fonctionnaires ne se veut pas tant éloigné que ça du reste des Français.

2 280 €

Bien souvent, il est question de fonctionnaires qui seraient privilégiés. À souligner également, qu’un projet de réforme de la fonction publique devraient notamment permettre une rémunération au mérite. Pour en revenir au salaire des fonctionnaires, c’est donc une étude de l’Insee ; publiée en mars, qui montre que le salaire des fonctionnaires était, en moyenne, à 2 280 euros nets par mois. En 2017.

2 250 €

Dans les faits, donc, ce salaire mensuel net moyen ne se veut pas si éloigné que cela de l’ensemble des Français. En effet, il serait question d’un salaire net moyen, à 2 250 €. Attention cependant, puisque les données utilisées datent de 2015. Et sont les plus récentes connues. Pour aller plus loin du côté des salaires des fonctionnaires, retour sur les détails. Ainsi, la fonction publique de l’État permet un salaire net moyen à 2 560 euros. Contre 2 290 € nets en moyenne, du côté de la fonction publique hospitalière. Enfin, la fonction publique territoriale affiche un salaire moyen de 1 940 euros nets.

11 % mieux payés

Si l’étude de l’Insee s’arrête là, il sera possible de noter autre chose. Notamment grâce à l’institut de statistique. En effet, ce dernier avait publié d’autres données. Ainsi, en 2016, ils étaient 10 % des fonctionnaires à gagner 3 260 euros en moyenne. À noter également que les 1 % des fonctionnaires les mieux payés, affichent un salaire net moyen à 6 410 euros chaque mois.