Emploi : les entreprises préférées des salariés de la distribution

Peu importe la conjoncture, l’emploi dans la distribution est toujours dynamique. Voici le classement des entreprises du commerce préférées par le salariés du secteur. Un bon indice pour savoir où il fait bon travailler…

La distribution offre toujours des débouchés malgré des difficultés dans divers secteurs comme le jouet, l’ameublement ou le bricolage… D’ailleurs, les jeunes actifs n’hésitent d’ailleurs pas à se tourner vers le commerce pour trouver un premier emploi. Dans le retail, les postes peu qualifiés aux rémunérations modestes côtoient les emplois hyper-qualifiés et très bien payés.



Pour établir ce classement des entreprises de la distribution où il fait bon travailler, l’institut Statista emploie une méthodologie qui a fait ses preuves : interroger un panel de 20000 salariés qui travaillent dans le secteur de la distribution. Voici leurs entreprises préférées.

Numéro 5, Truffaut

Pour débuter ce Top 5, il est question de l’entreprise Truffaut. Cette enseigne de jardinerie Française a été fondée en 1897 et se porte très bien. De nombreux points de vente sont disponibles à travers le territoire national. Si vous êtes intéressé par le secteur de la jardinerie et de l’aménagement de l’espace extérieur, Truffaut est une entreprise reconnue. Elle vous permet de découvrir de nouvelles opportunités de carrière et de vous perfectionner dans votre domaine d’expertise.

Sephora, Numéro 4

Dans un autre registre, Sephora. Ici, il est question d’une chaîne de magasins de vente de divers parfums et autres cosmétiques. Depuis 1993, Sephora connaît une croissance exceptionnelle et touche toujours plus de clients. L’entreprise d’envergure mondiale offre de nombreux avantages à ses employés. Tout d’abord, l’entreprise offre une formation complète et continue pour ses employés, ce qui leur permet de développer leurs compétences et leur expertise dans le domaine de la beauté. En outre, Sephora offre une gamme de avantages sociaux, tels que des assurances médicales, dentaires et de la vue, ainsi qu’un programme de retraite.

En outre, Sephora s’engage à promouvoir une culture de diversité et d’inclusion et a mis en place des programmes pour soutenir et encourager la croissance et le développement professionnel de ses employés. L’entreprise s’efforce également de créer un environnement de travail positif et collaboratif où les employés peuvent travailler de manière efficace et atteindre leurs objectifs professionnels.

Numéro 3, Leroy Merlin

Bien que le secteur du bricolage connaisse de vraies difficultés depuis une décennie environ, certaines chaînes parviennent à faire mieux que la concurrence. Et la présence de Leroy Merlin dans ce top des entreprises préférées des salariés de la distribution en est la preuve.

Leroy Merlin est une entreprise reconnue pour être un employeur de choix. Voici quelques-uns des avantages que l’entreprise propose à ses employés :

Des avantages sociaux complets : Leroy Merlin offre une gamme complète d’avantages sociaux, notamment des assurances médicales, dentaires et de la vue, ainsi qu’un programme de retraite.

Une culture de travail positive : Leroy Merlin s’efforce de créer un environnement de travail positif et collaboratif où les employés peuvent s’épanouir et atteindre leurs objectifs professionnels.

Des opportunités de formation et de développement professionnel : Leroy Merlin offre de nombreuses opportunités de formation et de développement professionnel pour aider ses employés à développer leurs compétences et leur expertise.

Un engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion : Leroy Merlin s’engage à promouvoir la diversité et l’inclusion dans l’entreprise et met en place des programmes pour soutenir et encourager la croissance et le développement professionnel de tous ses employés.

Audika, Numéro 2

C’est en 1976 qu’Audika a été créée. Son but est simple, permettre l’acquisition d’appareils de correction auditive. Historiquement d’ailleurs, Audika a été la première société de son secteur d’activité. D’où sa renommée auprès des employés du secteur de la distribution. Travailler chez Audika pourrait être avantageux pour un jeune actif, en particulier si vous êtes intéressé par le secteur de la santé ou si vous cherchez à développer vos compétences dans le domaine de l’audition. Audika est une entreprise reconnue dans le domaine de l’audition et propose de nombreux services aux clients, ce qui pourrait vous permettre de découvrir de nouvelles opportunités de carrière et de vous perfectionner dans votre domaine d’expertise.

De plus, Audika offre une gamme complète d’avantages sociaux, y compris des assurances médicales, dentaires et de la vue, ainsi qu’un programme de retraite, ce qui pourrait être avantageux pour un étudiant soucieux de sa santé et de son avenir professionnel.

Numéro 1, Carglass

C’est donc l’entreprise préférée des salariés du secteur du retail. Bien que Carglass ne soit pas, à proprement parler, une entreprise de distribution, elle obtient bien la première place des entreprises préférées des salariés. Pour rappel, Carglass s’est spécialisé dans la réparation et le remplacement de pare-brise et vitres de voitures. L’entreprise est considérée comme une entreprise de qualité pour travailler, en particulier pour les jeunes diplômés. En effet, elle offre de nombreuses opportunités de carrière et de développement professionnel, notamment grâce à sa forte croissance et à son réseau de centres de service étendu en France et en Europe.

Carglass investit également dans la formation de ses employés, ce qui vous permettra de développer vos compétences et votre expertise dans vos domaines de spécialisation.