Banque : comment trouver les tarifs bancaires les moins chers ?

Trouver les tarifs bancaires les moins chers n’est pas toujours chose facile.

Pourtant, il existe des astuces, simples, pour parvenir à limiter l’intégralité des frais issus des banques. Retour donc, sur comment trouver les tarifs bancaires les moins chers.

Quel profil de client ?

Il convient, dans un premier temps, de noter que les frais bancaires dépendent énormément du profil de client que l’on possède. Ainsi, l’on peut être à découvert, mais aussi dépensier ou économe par exemple. Dès lors, le relevé bancaire annuel se veut très important. Notamment pour y découvrir les dépenses qui reviennent le plus, et qui sont les plus élevées. Il sera ensuite toujours possible de modifier un peu ces dernières.

Utiliser la comparaison

Pourquoi ne pas utiliser des comparateurs de banques pour trouver les tarifs bancaires les moins chers ? Beaucoup sont disponibles et permettent, avec facilité, de comparer plusieurs banques et leurs tarifs. Attention cependant à ne pas utiliser tous les comparateurs. Certains sont rémunérés lorsqu’ils font entrer le client en contact avec une banque particulière. Un fait que l’on peut noter chez Panorabanques, du côté du Lynx, ou encore des Furets.



Les offres low-cost

S’il n’est pas question de posséder un prêt immobilier (qui liera le client définitivement à sa banque), il sera possible de se diriger vers une offre low-cost. Elles sont de plus en plus nombreuses, mais permettent souvent d’obtenir des cartes bancaires haut de gamme. Gratuitement. De plus, certaines permettent d’utiliser les services en ligne, mais aussi les services en agences. À l’image du Crédit Agricole et de la Caisse d’Épargne.