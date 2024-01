Ces 5 stars ont connu la ruine

Certaines stars n’ont pas toujours été au mieux ; et certaines ont même connu la ruine.

La célébrité ne fait pas toujours tout, et il suffit d’un petit rien pour que tout bascule ; comme l’ont déjà prouvé de nombreuses célébrités. Retour donc, sur 5 stars qui ont connu la ruine, avant, pendant, ou après la gloire et la fortune.



Débutons ce tour d’horizon avec la très célèbre Whitney Houston. Celle qui était connue pour ses nombreux rôles au cinéma et à ses tubes indémodables ; comme I Will Always Love You, aura vu sa fortune totalement disparaître. Elle luttera également contre son addiction à la drogue, avant d’enregistrer un nouvel album. Poursuivons avec Michael Jackson, l’indétrônable roi de la pop. Malgré d’immenses succès et une fortune qui n’a eu de cesse de s’amasser, Michael Jackson connaître de très nombreux problèmes financiers. Et ce, tout au long de sa vie. Mike Tyson connaît, lui aussi, quelques soucis. Qui l’auront même poussé jusqu’à la ruine par moment. En effet, l’ancien boxeur mondialement connu doit composer sa vie, avec des dettes cumulées de plus de 50 millions de dollars.



Donald Trump et Chris Tucker

Actuellement président des États-Unis au moment où ces lignes sont écrites ; et accessoirement à la tête d’une belle fortune, Donald Trump n’aura pas toujours été aussi brillant. En effet, Donald Trump se verra plusieurs fois ruiné. La faute à son entreprise. Cependant, il parviendra toujours à rebondir. De son côté, Chris Tucker connaît aussi des phases plus compliquées à gérer. L’acteur ; reconnu pour ses rôles dans le film Rush Hour aux côtés de Jackie Chan, possède des dettes. Pas moins de 11 millions de dollars à l’état. Il sera également possible de souligner 50 Cent. En effet, le rappeur américain aura connu une faillite personnelle en 2015. À moins que cela ne soit un moyen de contourner la loi ?









