Ces 5 milliardaires conduisent une voiture bon marché

Peut importe l’argent gagné et accumulé, peu importe également leur richesse, des milliardaires n’hésitent pas à conduire une voiture bon marché.

Ces mêmes voitures sont d’ailleurs bien en dessous des moyens de ces milliardaires. Retour sur ces 5 milliardaires qui conduisent une voiture bon marché.

Top 5, Jim Walton

Fils de Sam Walton, fondateur de Wal-Mart, Jim Walton est le plus jeune. Avec une fortune estimée à 47,3 milliards de dollars, Jim Walton aura cependant gardé les pieds sur terre. Ce dernier conduit une voiture bon marché, une Dodge Dakota, d’une valeur de 8 845 dollars environ.

Jack Ma, N°4

Jack Ma est le fondateur et président du groupe Alibaba. Aliexpress.com aura aussi été racheté par le groupe Alibaba, et Jack Ma dispose d’une fortune estimée à 35,6 milliards de dollars. Il conduit une Roewe RX5 SUV, véhicule de marque chinoise, d’une valeur de 15 000 dollars.

Top 3, Jeff Bezos

Très clairement le milliardaire le plus riche de ce classement. Le fondateur et directeur général d’Amazon dispose, en effet, d’une fortune monétaire de plus de 154,2 milliards de dollars. Pourtant, pas d’extravagance pour le dirigeant fortuné. Ce dernier se déplace en Honda Accord, véhicule affiché à 16 995 dollars.

N°2, Steve Ballmer

Avec une fortune de 41,9 milliards de dollars, Steve Ballmer s’affichait notamment en tant que CEO de Microsoft, de 2000 à 2014. Il conduit une Ford Fusion Hybrid, une voiture dont le prix s’élève à 25 295 dollars.

Mark Zuckerberg, N°1

Voici, dans ce classement, le véhicule le plus cher, mais qui reste bien en dessous des moyens du cofondateur de Facebook. Avec une fortune estimée à 64,6 milliards de dollars, Mark Zuckerberg conduit une Acura TSX, véhicule de marque Japonaise d’une valeur de 30 635 dollars.

J’aime ça : J’aime chargement…