Impossible d’obtenir un crédit dans une banque en ligne, vrai ou faux ?

La banque en ligne, c’est surtout pour un compte courant, un livret ou la bourse… Vraiment ? En pleine période de taux bas, il devient plus facile d’obtenir des crédits auprès des banques sur Internet. Les offres hyper attractives fleurissent et les établissements bancaires en ligne font la chasse aux emprunteurs. Tour d’horizon des crédits à obtenir dans les banques sur Internet.

A tout seigneur tout honneur : la première banque en ligne à proposer les prêts immobiliers, Boursorama Banque, possède 6,1 milliards d’euros d’encours de crédits. Qu’il s’agisse de crédit immobilier ou de crédit à la consommation, la filiale sur Internet de la Société Générale joue à plein le jeu du crédit en ligne. Il est même possible d’obtenir un prêt 100 % par Internet. Orange Bank arrive second, mais très loin derrière. En effet, Orange Bank ne détient finalement « que » 2,2 milliards de prêts. Qui émanent d’ailleurs de l’ancienne Groupama Banque.

Un peu plus loin dans le classement des prêteurs en ligne, Fortuneo et BForBank ont lancé les crédits immobiliers en mars et avril 2017. Leurs résultats sont donc encore à al traîne… Fortuneo, par exemple, détient 316 millions d’encours de crédits. Monabanq, de son côté, détient un peu plus de 96 millions d’encours de crédits. Monabanq n’a toutefois pas encore lancé les crédits immobiliers, qui arriveront début 2019. Les chiffres proviennent alors des crédits à la consommation. Fortuneo réalise toutefois d’excellents résultats avec ses crédits immobiliers. En effet, Fortuneo détenait 58 millions d’euros d’encours. Obtenir un crédit dans une banque en ligne est donc possible. D’autant que les offres sont de plus en plus intéressantes pour les emprunteurs qui cherchent à financer un projet immobilier ou l’achat d’une voiture par exemple.

Les crédits dans les différentes banques en ligne se développent

Si les banques en ligne développent le crédit en ligne, c’est avant tout pour conserver leurs clients. En effet, le crédit permet une fidélisation des clients. En gardant cela à l’esprit, les banques sur Internet ont commencé à proposer des crédits immobiliers. Certaines auront néanmoins été plus rapides que la concurrence. Et cela se remarque dans les différents bilans. Boursorama Banque, par exemple, a été la première a lancer les crédits immobiliers, mais maintenant, la concurrence s’est bien développée. Aujourd’hui, on ne peut plus dire « difficile d’obtenir un crédit dans une banque en ligne ».

