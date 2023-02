A voir Capital sur l’immobilier et les bonnes affaires sur M6 et 6Play en vidéo et replay

L’émission Capital en vidéo à la télévision sur la chaîne M6 > Ce soir, l’émission Capital prend le temps d’une soirée pour offrir aux téléspectateurs, une soirée spéciale sur l’immobilier. L’émission spéciale de Capital sur l’immobilier et les bonnes affaires est voir sur la chaîne M6, à partir de 21 heures ce dimanche 25 février.

Dès le début de soirée et de l’émission, Capital offre un reportage sur les agents immobiliers, et sur leurs tarifs ; sont-ils justifiés, ou non ? Peu importe la situation, ils travaillent pour des franchises ou indépendamment, mais possèdent des objectifs. Pour ces chasseurs d’appartements, ils doivent absolument vendre pour toucher leur commission. Mais certains n’hésitent pas à ruser pour parvenir à vendre, et pour réussir à faire face à la concurrence Internet.

L’émission spéciale de Capital sur l’immobilier et les bonnes affaires sur M6 et 6Play en vidéo et replay

D’autres sujets sont encore abordés au cours de cette soirée de Capital, comme les charges de copropriété, et les moyens d’arrêter les frais. Car en effet, les syndics utilisent de nombreuses astuces pour augmenter les tarifs. Enfin, et si construire sa maison était un rêve à portée de main ? Pourtant, avec l’achat du terrain, le choix des matériaux et le design de la maison, la facture peut vite se retrouver salée.

Sachez que l’émission spéciale de Capital sur l’immobilier et les bonnes affaires est à voir sur M6 à la télévision, dès 21 heures ce dimanche soir. L’émission spéciale de Capital sera également à revoir sur Internet sur 6Play, en vidéo et replay.