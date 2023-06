Les 5 prénoms de fille les plus populaires

Après les 5 prénoms de garçon les plus populaires, place aux filles.

Et c’est toujours grâce à l’officiel des prénoms, qu’il est possible de voir quels prénoms sont les plus utilisés au cours d’une année. Cela permet donc de se donner des idées, d’utiliser un des noms, ou de s’en inspirer pour créer, pourquoi pas, quelque chose d’unique.

Alice

En cinquième position des prénoms de fille les plus populaires en France, l’on retrouve Alice. Prénom dérivé d’Adélaïde, Alice signifie noble. Alice fait également référence au conte Alice au pays des merveilles, qui est très populaire. Depuis 2009 maintenant, le prénom connaît une constante évolution.

Chloé

Verdoyante, ou jeune plante. Voilà ce que signifie le prénom Chloé, dérivé du grec. Le prénom est à la quatrième place du classement, et, en 2015, pas moins de 129 000 Françaises se nommaient déjà Chloé.

Jade

Début du podium, avec le prénom Jade, très inspiré de la pierre précieuse qui porte le même nom. C’est en 1970 qu’apparaît le prénom Jade, avec la mode des prénoms inspirés de la nature.

Emma

Le prénom Emma plaît toujours autant aux Français, et pour cause ! C’est un véritable classique d’origine Germanique, qui a été mis en avant au Moyen-âge. Durant une décennie toute entière, le prénom Emma restera également sur la plus haute marche du classement.

Louise

Voilà un autre prénom de fille d’origine Germanique. Louise plaît aux parents Français, notamment pour son côté ancien. Très populaire au début du XXe siècle, le prénom aura connu une légère chute pendant cinquante ans. Avant de voir une nouvelle ascension de 2004 à 2015.

