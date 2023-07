Paris-Dauphine recrute les étudiants selon leur profil Facebook

Un professeur universitaire a voulu choisir les étudiants selon leur profil Facebook. Bien sûr, cette pratique est illégale.

C’est vrai qu’aux Etats-Unis, Facebook est très consultable pour un recruter un demandeur d’emploi avant de l’embaucher. Mais en France, cette pratique est interdite. En effet, une charte a été votée à demander aux recruteurs de

On le sait, Facebook prend une place de plus en plus importante dans la vie professionnelle. Aux États-Unis, il n’est pas rare de vérifier le compte Facebook d’un demandeur d’emploi avant de l’embaucher. En France, une charte a été votée. Elle demande aux recruteurs de « ne pas utiliser les moteurs de recherche ni les réseaux sociaux comme outils d’enquête. Si une personne rend publiques sur Facebook des informations telles que sa religion, son lieu de naissance ou encore sa situation matrimoniale, le point de vue du recruteur peut être biaisé ».

Mais quand même, à Paris-Dauphine, un professeur a demandé à une soixantaine d’étudiants qui postulaient pour un master de gestion de se présenter à l’examen oral avec une copie de leur profil Facebook. Son objectif était de découvrir les étudiants tels qu’ils sont et non tels qu’ils veulent se vendre.

Les examens ont donc été annulés !

J’aime ça : J’aime chargement…