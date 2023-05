Etat-Unis : Le plus gros hamburger du monde

Ce n’est pas les occasions qui manquent d’étonner, de surprendre et bizarrement de plaire également. Après l’hamburger le plus cher du monde, hors normes. Vient tout simplement le plus gros burger jamais réalisé au monde.

C’est aux Etats Unis que ce record mondial a été réalisé. En particulier, au Michigan où ce burger de 61 kg a été préparé rien que pour les gourmands du Fast-Food.

Arrivant à le cuire et à le dresser, Steve Mallie, chef de ce restaurant, a dû cuisiner pendant 15 heures. Comme tout hamburger, il est constitué de pain, de viande de bœuf, de laitue, de tomates et de fromage… Mais en grosse quantité.

Confiant que la cuisson du pain a duré 8 heures, le cuisinier a annoncé que l’hamburger a été vendu au prix de 499 $… et tout ça sans frites !