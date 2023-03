Fans de sports : les conseils pour organiser le voyage parfait

Être à la fois amateur de sports et curieux d’explorer de nouvelles destinations partout dans le monde sont deux passions faciles à concilier. Voici nos conseils pour préparer le voyage idéal quand on est fan de sport.

Partir l’esprit tranquille

Certains fans ont parfois peur de se lancer dans une aventure vers l’inconnu. Pour s’assurer de partir l’esprit serein, il est avant tout nécessaire de connaître ses droits en tant que voyageur. Pour cela, des plateformes comme Flightright aident les passagers à faire valoir leurs droits. Depuis plus de 10 ans, le site met à disposition des experts juridiques en ligne afin d’apporter une assistance légale dans des cas précis, comme par exemple pour obtenir une indemnisation en cas de vol annulé. Celle-ci peut ainsi varier entre 250 € et 600 € selon la distance du vol. Une adresse à connaître avant de prévoir la suite. L’autre détail concerne les visas ou les autorisations de voyage. En dehors de l’Union Européenne, voyager dans certains pays nécessite des démarches supplémentaires fastidieuses, alors que d’autres sont plus accessibles. A titre d’exemple, pour se rendre aux Etats-Unis, les membres de l’UE ont uniquement besoin de faire une demande d’autorisation en ligne nommée ESTA. Une fois ces détails réglés, le fan de sport qui est en vous pourra enfin se concentrer pleinement sur sa passion l’esprit léger.

Trouver la destination parfaite

La discipline de votre coeur vous guidera dans le choix de votre future destination. Pour les amoureux de football, Rio de Janeiro est un passage quasi-obligatoire. Dans la ville mythique brésilienne, vous pourrez participer aux parties de football sur la plage, visiter le légendaire stade du Maracana, et vivre la ferveur des supporters des clubs rivaux de Fluminense et Flamengo. Plus proche, Londres est la ville idéale pour les fans de football en Europe. La capitale anglaise est le terrain de jeu de plusieurs grands clubs de Premier League, dont Chelsea, Tottenham et Arsenal. C’est aussi là-bas que se trouve le célèbre Wembley Stadium, où joue l’équipe d’Angleterre.

Les amateurs de rugby devraient plutôt opter pour des pays où le ballon ovale est préféré : Afrique du Sud, Pays de Galles ou Nouvelle Zélande, trois destinations qui ont marqué l’histoire de ce sport. Le fans de glisse et de sports d’hiver, quant à eux, n’auront pas à aller très loin : Val Thorens, en Savoie, a récemment été élue pour la 5ème fois consécutive la meilleure station de ski du monde.

Enfin, si votre coeur penche plutôt vers les sports US, certaines villes outre-Atlantique valent certainement le détour. San Francisco regorge d’équipes mythiques plusieurs fois titrées : les 49ers (football américain), les Giants (baseball) et les Golden State Warriors (basketball). A quelques kilomètres, toujours en Californie, Los Angeles vit également au rythme de ses équipes mondialement célèbres comme les Lakers (basketball) ou les Dodgers (baseball).

Choisir le bon moment

Il existe des packs tout compris pour les amoureux de sports, comme ceux proposés par le quotidien sportif français L’Équipe. Mais si vous préférez vous organiser tout seul, il est nécessaire de choisir la bonne période de l’année pour être sûr de vivre certains évènements ou tournois. A titre d’exemple, la saison de baseball aux Etats-Unis (MLB) débute généralement fin mars et se termine par les World Series fin octobre, alors que la saison de football américain (NFL) va de septembre jusqu’au 1er dimanche de février, date du Super Bowl. A l’inverse, la Premier League anglaise se déroule sur 38 matches d’août à mai. A noter aussi que les prochains Jeux Olympiques d’hiver auront lieu à Pékin en février 2022, et la France accueillera la Coupe du monde de Rugby dans 3 ans.

Maintenant vous avez toutes les cartes en main : une bonne organisation est donc essentielle pour s’assurer d’être dans la bonne ville au bon moment pour pouvoir réaliser son rêve en tant que fan de sport.