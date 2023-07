Londres : c’est le moment de voyager en Angleterre pour profiter de la livre faible

Le Brexit (d’autant plus le Brexit sans accord) est à l’origine de bien des maux pour l’Angleterre. À commencer par un effondrement de la livre, qui permet aux touristes de profiter pleinement de la ville.

Une livre faible

Le Brexit est à l’origine de tout cela. Un effondrement de la livre, qui connaît des taux incroyablement bas. Notamment face au dollar et à l’euro. Mais ce sont bien les touristes qui profitent de la situation. C’est certainement le meilleur moment pour partir en vacances à Londres. Certes, les habitants du pays voient la chute de la livre comme une terrible nouvelle, tandis que le nombre de touristes ne cesse de croître.

Une aubaine pour les touristes

Les touristes, quant à eux, confirment la bonne nouvelle de la baisse de la livre. Comme le souligne un touriste Italien, cette baisse de la livre est une très bonne nouvelle. D’autant que le coût de la vie à Londres est assez élevé. C’est également lors d’un paiement par carte, que l’on constate que, comparé à l’euro, la livre n’est plus si chère que ça. Mais cela ne pousse pas non plus les touristes à aller plus souvent au restaurant, ou à faire plus de shopping. Il n’en reste pas moins que c’est un très bon moment pour acheter un billet d’avion en direction de l’Angleterre.

Une nouvelle baisse de la livre

Beaucoup de touristes se rejoignent pour souligner que la livre baissera encore plus. Et cela est tout à fait possible. Et même envisagé plus que fortement. Une certitude, la livre n’a pas finit de surprendre.

