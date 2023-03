Sites touristiques : combien coûte le prix de l’immobilier près des grands monuments ?

Certains abords de sites touristiques peuvent valoir très chers.

Qui ne s’est jamais dit que ce serait génial de vivre juste à côté de la Tour Eiffel, ou a proximité des lettres formant le nom de la ville de Hollywood ? Tout cela a pourtant un prix très lourd ; retour donc, sur combien coûte le prix de l’immobilier près des grands monuments.

Une valeur augmentée de près de 1 000 %

Cela n’est pas un secret, mais les sites touristiques influent parfois très fortement sur l’immobilier situé à proximité. Ainsi, le meilleur exemple provient des lettres Hollywood. En effet, désirer habiter à proximité de ces panneaux, équivaut à payer son logement 1,32 millions d’euros de plus, que dans les autres parties de Los Angeles. L’augmentation est donc notable. Il s’agit d’une hausse de 1 057 % par rapport au même logement, mais ailleurs.

Plus de 600 % à Dubaï

Juste derrière les lettres Hollywood, l’on retrouve Dubaï, et son gratte-ciel Burj Khalifa. Ce dernier, haut de 828 mètres, se veut un site touristique immanquable. Et choisir un hébergement proche demandera un investissement de 687 % supplémentaires que face à un autre lieu de la ville. Il est donc question de 877 500 euros en plus.



678 % pour le Washington Monument

Pour compléter le podium des sites touristiques où l’immobilier est le plus cher, direction les États-Unis. Au Washington Monument pour être plus précis. Cet obélisque situé entre la Maison Blanche et le Capitole se veut haut de 169 mètres. Et y acquérir une habitation proche demande un investissement de 678 % supplémentaires. Soit 2,19 millions d’euros.