Pour découvrir l’île de la Martinique, quoi de mieux que de randonner sur les meilleurs sentiers ?

En Martinique, il est souvent question de sentiers magnifiques, qui permettent notamment de découvrir la végétation du lieu, ainsi que sa faune et ses panoramas à couper le souffle. Retour sur les meilleurs sentiers pour randonner en Martinique ; tout au long des 250 kilomètres d’éventuels sentiers à parcourir.

De Gallochat à Grande Anse



Au programme de cette randonnée ; qui se trouve au sud de la Martinique ? Un parcours surprenant et destiné aux amateurs de la mer. Sur les 6 kilomètres du sentier, il sera possible d’y voir la plage de l’Anse Dufour et la plage de l’Anse Noire. Qui sont des criques authentiques. La randonnée se terminera sur la plage de Grande Anse. À noter que ces trois lieux permettront de découvrir diverses tortues marines endémiques. Qui sont notamment protégées.



Sur la Trace des Jésuites

Randonnée moyennement difficile à aborder, le sentier est long de 4,5 kilomètres. Parcourir la Trace des Jésuites permet de se retrouver au cœur de la forêt hygrophile. Ce qui équivaut à une immersion dans une végétation tropicale. Après environ une heure de randonnée, il sera possible de s’arrêter dans un trou d’eau pour effectuer un bain plus que rafraîchissant.



La boucle de la Caravelle

Quoi de mieux qu’une randonnée, entre terre et mer ? Ici, il faut compter 5 heures pour arriver au bout d’un sentier de 5 kilomètres. Le départ s’effectue au phare de la Caravelle et l’arrivée au Château Dubuc. Tout au long de ce sentier pour randonner en Martinique, diverses étapes sont marquantes. Comme la station météo, la Baie du Trésor, le kiosque d’observation, ou encore la pointe Caracoli. D’ici, il sera question d’une vue imprenable sur les îles du Robert.