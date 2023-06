Voici 5 idées de jeux de société pour une soirée réussie

Réussir une soirée tient parfois à peu de choses ; une bonne dose de jeux de société !

Pour parfaire une soirée en famille ou entre amis, quoi de mieux qu’un bon jeu de société ? Retour, donc, sur 5 idées de jeux de société, pour une soirée des plus réussies !

Esquissé ?

Dans ce jeu de société, c’est le principe du téléphone arabe qui est au centre de tout. Attention cependant, puisqu’il faut, non pas transmettre oralement les informations, mais les dessiner. Le tout, en fonction du mot ou de l’expression que le joueur obtiendra sur une carte.



Jetlag

Reprenant le principe du Burger de la Mort, l’épreuve de Burger Quizz, Jetlag permet des fous rires incroyables. Se jouant par équipe, le principe est simple. Lors de chaque tour, un joueur devient lecteur et pioche une carte, avec des questions simples. Son partenaire doit répondre aux questions, mais en donnant la réponse à la première question, lors de l’énoncé de la deuxième question.



Just One

Ici, tout le monde est dans la même équipe. Treize cartes sont piochées au hasard et chaque carte comporte cinq mots aussi variés que divers. Lors de chaque tour, un joueur doit tenter de deviner un mot grâce à des indices donnés par les autres joueurs.

Krazy Wordz

Il est là, question d’un jeu totalement déjanté. Les joueurs reçoivent neuf lettres au hasard ; 3 voyelles et 6 consonnes. Ensuite, il sera question de créer un mot qui n’existe pas, mais qui correspondrait le plus possible au thème pioché avant la partie (sport, appli, …).

Watizit



Dans Watizit, chaque joueur pioche trois cartes totalement au hasard. Chaque carte est composée de trois lignes et la combinaison des trois, forme trois interdictions. La règle est simple, dessiner une interdiction sur l’ardoise. Restera aux autres joueurs à deviner de laquelle il s’agit.







