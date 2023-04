Certains couples de stars, pourtant important, sont totalement sortis de notre esprit.



Car oui, il existe de nombreux couples qui, aujourd’hui, sont totalement passés à l’oubli pour la plupart d’entre nous. Retour donc, sur ces couples de stars que l’on a oubliés.



Ashton Kutcher et Demi Moore



Couple phare, Ashton Kutscher et Demi Moore resteront mariés pas moins de six longues années. Mais quelques infidélités et une différence d’âge trop importante auront eu raison du couple. Pour rappel, la différence d’âge entre les deux était de 16 ans.



Janet Jackson et Matthew McConaughey



Ce couple n’aura pas duré très longtemps, mais c’est bien en 2006, que Janet Jackson avouera le couple. Elle soulignera notamment que ce n’était que pour très peu de temps, et que c’est pour cette raison qu’elle hésitait à en parler.



Brad Pitt et Juliette Lewis



À 17 ans, Juliette Lewis tombera amoureuse de Brad Pitt. Le couple connaître une histoire de presque trois ans au début des années 1990. La rupture plongera d’ailleurs Juliette Lewis dans la drogue, dont elle sortira quelques années plus tard. À plus de 40 ans, Juliette Lewis demandera notamment à la presse de ne plus parler du passé. D’autant que sa nomination à l’oscar du meilleur second rôle féminin était alors éclipsé par cette relation avec Brad Pitt.



Ophélie Winter et Mc Solaar



C’est dans les années 1990, que MC Solaar et Ophélie Winter étaient ensemble. MC Solaar avait déclaré, en 2018, qu’il subissait cette relation. Une relation très médiatique. Cependant, cette relation avec Ophélie Winter lui permettra de gérer, bien mieux, ses futures relations.