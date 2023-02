Un Fabuleux Voyage en Allemagne en 5 Etapes Classées à l’Unesco

Partir en voyage en Allemagne et faire des découvertes incroyables. C’est ce que nous vous proposons dans cet article sur 5 étapes classées par l’UNESCO à découvrir en Allemagne. Conseils, infos pratiques, vidéos : vous saurez tout pour voir autrement l’Allemagne et ses merveilles.

En effectuant ce voyage en Allemagne tout au long de nos 5 étapes proposées, vous découvrez des sites fabuleux classés par l’Unesco, inattendus et marquants. Panorama de ces lieux à ne pas manquer pour tout voyageur outre-Rhin.

Voyage en Allemagne : au sommaire de notre article :

Le monastère de Maulbronn, incontournable dans votre voyage en Allemagne

Le monastère cistercien de Maulbronn

Bienvenue au monastère cistercien de Maulbronn ! Vous venez d’arriver dans un endroit à l’histoire fascinante. Ce monastère est magnifique à visiter. C’est le plus complet et le mieux conservé du nord des Alpes. Vous êtes prêt pour une expérience immersive dans l’histoire et la culture allemande ? Alors, allons-y !

Fondé en 1147, le monastère cistercien de Maulbronn est l’un des plus anciens monastères de l’ordre cistercien en Europe et a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1993. Il a été fondé par les moines cisterciens français qui ont commencé à s’installer en Allemagne au XIIe siècle. La conception de l’ensemble du complexe est caractéristique de l’architecture cistercienne, qui se distingue par son esthétique épurée et sa sobriété.

Pour votre prochain voyage en Allemagne, découvrez le monastère classé de Maulbronn : en vidéo

60 secondes pour découvrir les merveilles du monastère de Maulbronn, et vous donner envie d’y aller lors de votre prochain voyage en Allemagne.

Mais l’histoire de Maulbronn ne s’arrête pas là. Au cours des siècles, le monastère a été un centre d’érudition et de culture, accueillant des personnalités comme le poète Friedrich Hölderlin et le compositeur Johann Sebastian Bach. Il est également intéressant de noter que le monastère a été utilisé comme lycée durant la période de la Réforme protestante. Aujourd’hui, il est toujours utilisé comme école, ce qui en fait l’un des plus anciens établissements d’enseignement continu en Europe.

Lors de votre visite à Maulbronn, vous pourrez explorer les bâtiments anciens classés par l’Unesco et découvrir la vie monastique, depuis les cellules des moines jusqu’à la cuisine et à la salle de réfectoire. Mais l’attraction principale est sans aucun doute l’église abbatiale, un chef-d’œuvre de l’architecture gothique qui est à couper le souffle. Vous pourrez admirer les sculptures, les vitraux et les fresques magnifiquement préservés qui ornent l’intérieur, ainsi que les jardins paisibles qui entourent le complexe.

Mais Maulbronn n’est pas seulement un site historique. Le monastère accueille régulièrement des événements culturels et artistiques, tels que des concerts de musique classique et des expositions d’art contemporain. Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir à Maulbronn.

L’abbaye de Lorsch, pour un voyage en Allemagne incroyable

À Lorsch, l’abbaye présente se veut inscrite au patrimoine de l’Unesco. Ce bâtiment fut notamment érigé au VIIIe siècle. Avant de devenir un centre intellectuel, politique et culturel très important jusqu’au XIe siècle. Ajoutez l’abbaye de Lorsch à votre liste de voyage en Allemagne et préparez-vous pour un voyage dans le temps qui vous laissera sans voix !

Fondée en 764, l’abbaye de Lorsch est l’une des plus anciennes abbayes de l’ordre bénédictin en Europe. Située dans la région de la Hesse, l’abbaye a été un centre religieux et culturel important pendant plus de mille ans. Elle a été reconnue comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1991.

En vidéo, l’abbaye de Lorsch comme vous ne l’avez jamais vue

L’abbaye, ainsi que son entrée monumentale, le célèbre « Torhall », sont de rares vestiges architecturaux de l’époque carolingienne. Les sculptures et les peintures de cette période sont encore dans un état remarquable.

Mais l’histoire de l’abbaye classée à l’Unesco ne s’arrête pas là. Au fil des siècles, elle a été témoin de nombreuses invasions, de conflits et de révolutions. Les moines de Lorsch ont survécu aux guerres médiévales et ont prospéré pendant la période baroque. Les bâtiments ont été agrandis, embellis et rénovés au fil des siècles, reflétant les différentes époques et styles architecturaux.

Lors de votre visite à Lorsch, vous pourrez découvrir les vestiges de l’ancienne abbaye, notamment la célèbre « porte de Lorsch », une structure en pierre magnifiquement ornée qui est l’un des symboles les plus emblématiques de l’art carolingien. Vous pourrez également visiter le musée de l’Abbaye de Lorsch, qui abrite une collection impressionnante d’objets médiévaux, de manuscrits et de reliques.

Wurtzbourg et le centre historique

En prenant la direction de Wurtzbourg, située en plein milieu des vignobles de Franconie, les visiteurs peuvent y découvrir le centre historique. Ici, la Résidence et les jardins de l’ancien siège des Princes-évêques de la famille de Schönborn sont classés au patrimoine de l’Unesco. Ce même bâtiment est d’ailleurs considéré comme l’un des plus beaux palais baroques de toute l’Allemagne.

Découvrez le patrimoine historique de Würtzburg classé par l’Unesco (vidéo) :

Si vous cherchez une destination de voyage charmante, une ville pittoresque située au cœur de vignobles de Franconie, Wurtzbourg est l’endroit idéal. La ville est connue pour son magnifique centre historique, qui regorge de sites touristiques à couper le souffle. Le château de Wurtzbourg, qui surplombe la ville depuis une colline, est l’un des endroits les plus emblématiques à visiter. Le château est une merveille de l’architecture baroque et offre une vue imprenable sur la ville et les vignobles environnants.

La vieille ville de Wurtzbourg abrite également de nombreuses églises magnifiques, dont la plus célèbre est la cathédrale Saint-Kilian. Cette cathédrale est un exemple parfait de l’architecture gothique allemande et est considérée comme l’un des plus beaux édifices religieux du pays.

Mais ce qui rend Wurtzbourg vraiment unique, c’est son emplacement en plein milieu des vignobles de Franconie. La ville classée à l’Unesco est célèbre pour ses vins blancs, en particulier le Silvaner, qui est produit dans les vignobles environnants depuis des siècles. Si vous êtes un amateur de vin, vous ne voudrez pas manquer une dégustation de vin dans l’un des nombreux vignobles de la région.

L’Opéra des Margraves, le baroque au coeur de votre voyage en Allemagne

Situé à Bayreuth, ville lyrique célèbre pour son festival consacré à Wagner, l’Opéra des Margraves a été restauré récemment. Véritable chef-d’œuvre de l’architecture théâtrale baroque du XVIIIe siècle, l’opéra est également classé au patrimoine mondial de l’Unesco. C’est d’ailleurs ici qu’a été conçu le premier opéra public du XIXe siècle qui a inspiré le monde entier.

Lorsque vous entrez dans l’Opéra des Margraves à Bayreuth, vous découvrez un joyau architectural qui reflète l’élégance et la richesse de la culture allemande. Si vous êtes un passionné d’opéra, cet endroit est fait pour vous. L’Opéra des Margraves est considéré comme l’un des plus beaux opéras baroques d’Allemagne. Construit entre 1744 et 1748, il a été commandé par le margrave Frédéric III de Brandebourg-Bayreuth, qui voulait avoir un théâtre à la hauteur de la grandeur de sa cour. Depuis lors, l’opéra a été le théâtre de nombreuses représentations d’opéras et de ballets.

En vidéo, Bayreuth et l’Opéra des Margraves classé à l’Unesco pour votre voyage en Allemagne

Le théâtre est orné de fresques magnifiques, de sculptures et de dorures qui témoignent de l’opulence et de la sophistication de l’époque baroque. La scène est équipée de toutes les commodités modernes, mais conserve son charme et son authenticité d’origine.

L’Opéra des Margraves est également connu pour sa programmation exceptionnelle. Chaque année, de nombreux opéras et ballets y sont représentés, avec une attention particulière portée à la qualité des interprétations. Les opéras de Richard Wagner y sont particulièrement mis en avant, et l’opéra est devenu célèbre pour les représentations de son célèbre cycle de l’Anneau du Nibelung.

Ratisbonne et le Stadtamhof

A Ratisbonne, c’est le Stadtamhof qui est classé au patrimoine de l’Unesco. En réalité, Stadtamhof est une petite île reliée à la vieille ville par un pont en pierre. C’est un véritable écrin qui vaut le détour lors d’un voyage en Allemagne. Ce quartier de Ratisbonne met en avant de nombreux bâtiments d’architecture romane et gothique. De plus, Ratisbonne est la ville médiévale la mieux conservée du pays. Ruelles, places, maisons, églises, pont de pierre entre les deux rives du Danube… Autant de lieux immanquables de cette ville d’Allemagne.

En vidéo, découvrez le merveilleux Stadtamhof de Rastisbonne

Située sur le Danube en Bavière, cette cité médiévale abrite de nombreux édifices d’une qualité exceptionnelle qui témoignent de son histoire de centre commercial et de son influence sur la région dès le IXe siècle. Un nombre notable de structures historiques s’étendent sur environ deux millénaires et comprennent d’anciens bâtiments romains, romans et gothiques. L’architecture du XIe au XIIIe siècle de Ratisbonne – y compris le marché, l’hôtel de ville et la cathédrale.

Le Stadtamhof est un quartier historique qui a conservé son charme médiéval avec ses maisons colorées à colombages et ses rues pavées. Il y a une atmosphère unique et paisible qui se dégage de ce quartier, qui vous transportera dans une autre époque. La vue sur la vieille ville depuis les berges de l’île est également magnifique, et offre une perspective différente de la ville.

Le Stadtamhof abrite également de nombreux restaurants et cafés charmants, où vous pourrez déguster les spécialités locales de Bavière, telles que le Schweinshaxe, le Leberkäse et la Weisswurst. En plus des restaurants, il y a aussi de petites boutiques et des galeries d’art qui vendent des produits artisanaux locaux, des souvenirs et des œuvres d’art.

En outre, le Stadtamhof est également le point de départ idéal pour explorer d’autres attractions de Ratisbonne, telles que la cathédrale Saint-Pierre, le pont en pierre historique, le musée de la pierre et bien plus encore. Il est donc facile de combiner une visite du Stadtamhof avec une exploration plus large de la ville.