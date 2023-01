Les 10 plus belles plages d’Algarve au Portugal

Le Portugal est clairement rempli de lieux à ne pas manquer ; et les plages ne dérogent aucunement à la règle.

Pour parfaire une visite en Algarve, quoi de mieux que de découvrir les plus belles plages ? Retour donc, sur les 10 plus belles plages d’Algarve, qui est la région la plus touristique du Portugal.

N°10 – Manta Rota

Cette plage se démarque en étant située dans un village de pêcheurs. Un village devenu touristique. Ici, l’étendue de sable est très vaste, et des passerelles en bois permettent d’être au plus proche de l’eau.

La plage de l’île de Cabanas, N°9

Ici, la plage de l’île est étroite et longue de 7 kilomètres. C’est un choix parfait pour trouver une plage moins fréquentée que la moyenne.

N°8, La plage de Barril

Située sur l’île de Tavira, la plage de Barril possède un véritable cimetière d’ancres. Ces dernières étaient utilisées pour la pêche au thon.

La plage de l’île d’Armona, N°7

Cette plage, située sur l’île d’Armona, n’est accessible que par bateau. Pour atteindre cette île à 15 minutes du continent, direction Faro, Olhao ou Fuseta pour y faire le voyage.

N°6, La plage de Quarteira

Cette plage est également située dans un ancien village de pêcheurs. Un village devenu une ville touristique. Si cette plage est très fréquentée par les touristes Portugais, elle propose également artistes et magasins ambulants une fois la nuit tombée.

Top 5, La Plage de Marinha

Changement d’atmosphère ici, avec l’une des plus belles plages du Portugal. Et du monde. Falaises et tunnels naturels émerveilleront encore plus la vue.

Plage de Rocha, N°4

Sur 1,5 kilomètre de sable, cette plage accueille, chaque été, des milliers de touristes. Cette dernière se veut d’ailleurs comme étant l’une des plus touristiques de l’Algarve.

Top 3, la plage de Tonel

Juste à côté de la forteresse de Sagres, se trouve la plage de Tonel. Cette dernière se veut protéger des vents forts qui baignent la zone, grâce à ses nombreuses falaises. La plongée et le surf sont, ici, les principales sorties.

N°2, La plage de Bordeira

Cette plage se veut peu fréquentée en comparaison de celles précédemment citées. Les familles et amoureux de la nature se retrouveront ici. Sur les 3 kilomètres de sable, en plein Parc Naturel du Sudoeste Alentejano.

La plage de Odeceixe, N°1

À marée basse, de longues promenades sont possibles. Ici, la rivière Odeceixe se jette dans la mer par le côté droit de la plage. Cela marque également la frontière entre Algarve et Alentejo. Deux choix sont possibles sur cette plage. Le côté océan avec une mer agitée parfaite pour le surf, et le côté rivière très calme. Ce côté sera donc apprécié par les familles.