Des plats faciles à faire et à emporter : 5 recettes à essayer

En déplacement ou simplement à l’extérieur, il peut être agréable de se retrouver avec un plat fait maison, à l’extérieur.

Pour répondre à cela, il existe des plats faciles à faire et à emporter avec soi. Retour, donc, sur 5 recettes à essayer absolument.

La salade de pâtes

Plat typique, la salade de pâtes se veut très facile à faire et parfait pour emporter. Des pâtes, des tomates, oignons, mozzarellas et olives. Et voilà un plat immanquable.

La salade de riz aux saucisses

À l’image de la salade de pâtes, la salade de riz se veut tout aussi typique. Et facile à faire et à emporter. Se mangeant froide, cette salade composée de riz, d’œufs, d’olives, de poivrons et de saucisses régalera petits et grands.

Le flan provençal

S’il est possible de le manger chaud, il est aussi possible de le manger froid. Le flan provençal est donc une recette à essayer, car facile à emporter. En plus d’être goûteux. Dans un flan, il faut prévoir courgettes, tomates cerises, crème liquide, œufs, gruyères, pâte brisée et huile d’olive.

Galettes de sarrasin saumon et gelée de groseille

En plus d’être une recette de plat facile à faire et à emporter, ces galettes sont originales. En seulement dix minutes de préparation, il sera possible d’avoir une entrée qui mélange les saveurs à la perfection. Prévoir galettes de sarrasin, café de gelée, soupe de ricotta, tranche de saumon fumé, mélange ricotta-groseille, et quelques brins d’aneth.

Terrine de ratatouille froide

Entrée froide savoureuse par excellence, la terrine de ratatouille parviendra à être appréciée, et facile à emporter. Il faudra cependant prévoir quelques légumes, afin de maximiser son succès.