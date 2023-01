Manger au bureau : 5 recettes rapides et pas cher

Les vacances terminées depuis quelque temps, c’est le retour au bureau ; et aux complications de la pause déjeuner.

Pas de panique cependant, puisqu’il existe bien des recettes qui permettent de souffler entre midi et deux. Retour sur 5 recettes rapides et pas cher, pour manger au bureau.

La salade de pâtes

C’est un repas classique, certes, mais il se veut rapide et parfait pour un manque de temps par exemple. Sans compter qu’il convient aux apports nécessaires. Ici, outre les pâtes, quelques tomates, olives, branches de basilic et morceaux de mozzarellas. Le tout se montrera savoureux, et loin d’être cher.

Salade de poulet

Un peu à l’image de la salade de pâtes, la salade de poulet. Ici, il s’agira notamment de mettre du poulet, du chou blanc, des lentilles et du raison noir coupés en deux. Rapide et pas cher à préparer, cette recette peut aussi s’emporter partout.

Taboulé au poulet

Pour parfaire un déjeuner, pourquoi ne pas se pencher sur un taboulé de poulet ? Avec du boulgour, des blancs de poulet, des tomates, oignons et autres aromates, le plat se veut un incontournable. Parfait pour manger au bureau.

Le sandwich pita aux falafels

Sandwich original et végétarien, le sandwich pita aux falafels est facile à faire et peut s’importer au bureau. Attention cependant, car même s’il est facile à réaliser, il peut demander un peu de technique.

Des wraps aux tomates

Ici, il sera surtout question de modifier les wraps plus classiques qu’il est possible de trouver. Avec des tomates confites, de la roquette et des tranches d’édam, c’est une recette rapide et pas cher. Et qui se veut très gourmand. Parfait pour manger au bureau.