Simples et rapides, 5 recettes de wraps à faire soi-même

Les wraps sont faciles à emporter avec soi, et, surtout, parviennent à changer avec brio, du traditionnel sandwich.

Pour envisager une lunch box complète, autant se diriger vers les wraps. En plus d’êtres simples à transporter ; et à préparer, de nombreuses recettes sont rapides, mais toujours bonnes.

Wrap au poulet

Dans les faits, un wrap au poulet est d’une incroyable facilité à concevoir, et à refaire autant que nécessaire. Pour parfaire toujours plus le wrap, il sera même possible d’y ajouter des légumes de saison. Immanquable.

Le Wrap vert

Ici, il sera question d’effectuer un brio mélange de saveurs et de textures, tant que l’intégralité du contenu du wrap soit vert. Salade, brocoli, câpres, cornichon ou encore chou de Bruxelles pourquoi pas. Idéal pour emmagasiner les protéines végétales.

Wrap au Coraya

Les Coraya sont souvent appréciés par les petits, comme les grands. Dès lors, pourquoi ne pas mettre au point un wrap aux saveurs de la mer ? Tomate, salade, maïs, et les incontournables Coraya !

Wrap sucré-salé

Pour réaliser un wrap sucré-salé simplement, trois ingrédients de base sont nécessaires. Du fromage de chèvre frais, de la mangue et de l’avocat. Le mélange offre quelque chose d’irrésistible, en plus d’être simple et rapide à préparer.

Wrap de sarrasin

Pour cette dernière recette de wrap simple et rapide, il sera avant tout question de remplacer le wrap habituel, par une galette de sarrasin. Ensuite, il suffit d’y rajouter du fromage aux noix et du jambon de parme pour un wrap délicieux. Il est aussi possible, pour parfaire le goût, de rajouter salade et œufs.

J’aime ça : J’aime chargement…