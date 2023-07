3 idées de desserts faciles pour un pique-nique surprenant

Des desserts peuvent être faciles à faire, et être plus que pratique lors d’un pique-nique.

Pour clôturer comme il se doit un pique-nique, quoi de mieux qu’une touche légèrement sucrée ? Place à quelques idées de desserts faciles à faire, pour surprendre lors d’un pique-nique !

La salade de fruits

Bien que très classique, la salade de fruits pourra ravir petits et grands, tout en apportant une touche sucrée très variée. Pour réaliser cette salade de fruits, il est possible d’utiliser, pour quatre personnes, un sachet de sucre vanillé dans un premier temps. Pour la décoration, il sera possible d’y ajouter des feuilles de menthe, ou même de la crème fouettée. Ne pas oublier non plus la cuillère de jus de citron. Pour varier le goût et les couleurs, certains fruits sont à choisir pour un dessert facile. 2 kiwis, 1 petit ananas, 1 mangue bien mûre et une barquette de fraises. Succès assuré !

Le Cake marbré… Au Nutella

Le cake marbré classique est désormais à oublier. Pour réussir un dessert de pique-nique facile et surprenant, autant utiliser la pâte à tartiner tant appréciée. Le nutella. Pour réaliser un tel cake marbré, il suffit de trois œufs, 150 grammes de sucre, six cl de crème liquide entière, 165 grammes de farine, une cuillère à café de levure chimique, 75 grammes de beurre demi-sel fondu, un peu de beurre mou pour le moule à cake, et, enfin, 125 grammes de Nutella.

Cake framboises et fruits de la passion

Pour émerveiller les papilles et faire manger des fruits, le cake framboise et fruits de la passion est un excellent compromis. Il ne fait nul doute que même les enfants en redemanderont !

