Les pouvoirs extraordinaires du corps humain en vidéo à la télévision sur France 2 > Ce soir, le téléspectateur pourra découvrir un nouveau numéro de l’émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, qui se demande comment passer l’hiver en forme, et en bonne santé. Il est possible de regarder Les pouvoirs extraordinaires du corps humain en vidéo sur France 2, à partir de 21 heures ce mardi 20 février 2018.

Ce soir, Adriana Karembeu et Michel Cymes prennent la direction de la Laponie ; située en Finlande, pour enquêter sur le froid, et ses nombreux bienfaits insoupçonnés. Dans cette région du globe, les températures négatives sont appréciées par tout le monde, et même les bébés. C’est avec Nicolas Dubreuil ; qui est un spécialiste des contrées polaires, que les présentateurs de l’émission font la rencontre des Samis, l’une des populations autochtones.

Regarder Les pouvoirs extraordinaires du corps humain en vidéo sur France 2 : Replay émission sur l’hiver

L’occasion sera alors parfaite de vivre des expériences inédites, comme cette séance de sauna, qui se suit d’un roulage dans la neige, sans le moindre vêtement. Au cours de cette soirée, il sera également question d’obtenir des conseils pratiques ; notamment sur le plan de l’alimentation, afin de résister au froid.

Sachez que vous pouvez regarder l’émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain en vidéo sur France 2 à la télévision, dès 21 heures ce soir du 20 février. Le replay de l’émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur l’hiver sera ensuite à voir sur Internet, notamment en vous rendant sur le site de France Télévisions.

J’aime ça : J’aime chargement…