Le nouvel épisode de l’émission Le monde de Jamy en vidéo à la télévision > Ce soir, l’émission Le monde de Jamy permettra aux téléspectateurs de découvrir les premiers jours de chiots et de chats, que les Français aiment tant. Le monde de Jamy sur les premiers pas de nos animaux préférés est à voir en vidéo sur France 3, dès 21 heures ce lundi 12 février 2018.

En France, et chaque année, ce sont plus de 100 000 chiots et chatons qui naissent. Pour l’occasion, ce nouveau numéro de l’émission Le monde de Jamy fait découvrir aux téléspectateurs les premiers pas de ces boules de poils sur lesquelles nous craquons tous ; ou presque. Le téléspectateur est alors invité à suivre le destin de Nuba, un westie, et de Napoli, un chat d’élevage, de leur naissance jusqu’à leur adoption ; aux alentour de leur deux mois.

Le monde de Jamy sur les premiers pas de nos animaux préférés en vidéo sur France 3 et France TV

C’est pendant cette période de deux mois que ces animaux connaissent une croissance accélérée. Entre la nourriture, la chasse, la propreté, les divers codes de la vie en groupe, …, toutes ces étapes décisives sont alors décryptées par des vétérinaires comportementalistes. Dans le même temps, des caméras dans les enclos des animaux réussiront à filmer des scènes d’apprentissage, qui sont très rares.

L’émission Le monde de Jamy sur les premiers pas de nos animaux préférés est à voir en vidéo sur France 3 à la TV, à partir de 21 heures ce lundi. L’émission sera aussi à revoir sur le site de France TV.

