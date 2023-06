L’émission Des racines et des ailes en vidéo à la TV sur France 3 > Nouveau numéro totalement inédit de l’émission Des racines et des ailes. Pour cet épisode, l’émission se rend entre Béarn et Bigorre, tout en offrant aux téléspectateurs quelques secrets et paysages uniques. Des Racines et des Ailes entre Béarn et Bigorre est à voir en vidéo sur France 3, à partir de 21 heures ce 7 février 2018.

Direction, dès le début de soirée, la Bigorre, où David Liagre s’est lancé un défi de taille, réussir à sauver les plus beaux châteaux de sa région. Depuis près de vingt ans maintenant, et avec l’aide d’une dizaine de bénévoles, David restaure les 25 pièces du château de Gardères. Plus loin, dans le Béarn, ils prêtent également main-forte à la propriétaire du château de Coarraze, le lieu où Henri IV a passé son enfance.

Des Racines et des Ailes entre Béarn et Bigorre en vidéo et replay sur France 3

De leurs côtés, Barbara Vinérier et Maxime Bajas se sont installés dans la région il y a plus de dix ans et ont décidé d’apprendre le métier de berger. À Pau, la capitale du Béarn située au pied des Pyrénées, l’on y retrouve de superbes villas, qui étaient bâties au XIXe siècle. Ainsi, Caroline Barrow, une passionnée de cette histoire, présente le palais Sorrento, un édifice splendide de la Belle Époque. Enfin, à Tarbes, l’adjudant Jonathan fait partie du mythique corps de troupe des hussards, qui sont les héritiers des hussards du Second Empire.

L’émission des racines et des ailes entre Béarn et Bigorre est à voir en vidéo sur France 3 dès 21 heures et en replay sur France TV.

