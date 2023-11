L’émission culte, Taratata, fête ses 25 ans en live au Zénith sur France 2 à la télévision > Pour l’occasion de ses 25 longues années d’existence, la célèbre émission Taratata se livre à un exercice totalement inédit, une soirée de chants sans précédent. Vous pouvez voir Taratata fête ses 25 ans 100 % live au Zénith en vidéo sur la chaîne France 2, à partir de 21 heures.

Ce soir, ce sont près de 50 artistes qui se sont donné rendez-vous pour se réunir et célébrer les 25 ans de cette émission culte qu’est Taratata. Pour l’occasion, l’on retrouve alors des stars Françaises et Internationales, des chanteurs confirmés et de jeunes musiciens au grand talent. Tous se succèdent sur la scène ; mythique, du Zénith de Paris pour livrer des performances inoubliables. Au cours de la soirée, les personnalités présentent revisitent de nombreux tubes, de Serge Gainsbourg à The Weekend, en passant par Michael Jackson et Oasis ; De nouvelles versions des plus grands tubes sont également à l’ordre du jour.

Voir Taratata fête ses 25 ans 100 % Live au Zénith en vidéo sur France 2 et en replay sur France Télévisions

De nombreux duos et trios sont au programme de ce Taratata unique, comme Catherine Ringer et Black M, ou encore Monica Bellucci, -M- et Ibrahim Maalouf. Autour de Nagui ; en tant que présentateur de cette soirée unique, l’on pourra citer la présence de Bernard Lavilliers, Liam Gallagher, MC Solaar, Camille, Cris Cab, Jane Birkin, Pascal Obispo, Charles Aznavour, Shaka Ponk, Sam Smith, ou encore Julien Doré.

Sachez qu’il est possible de voir Taratata fête ses 25 ans 100 % Live au Zénith en vidéo sur France 2 dès 21 heures ce samedi 28 octobre 2017. L’émission est également à regarder en replay sur France Télévisions, plus tard en soirée.

