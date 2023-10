Le documentaire Le monde de Jamy en vidéo à la télévision sur France 3 > Pour ce nouveau documentaire de l’émission Le monde de Jamy, l’on retrouve un reportage sur les volcans et les séismes, quand la terre gronde. Il est possible de regarder Le monde de Jamy sur les volcans et séismes sur France 3 en vidéo, à partir de 21 heures ce lundi 23 octobre.

Les colères de la planète Terre, lorsqu’elles se déclenchent, se montrent souvent incontrôlables et dévastatrices, puis provoquent d’inquiétants et d’incroyables dégâts. Entres séismes, irruptions volcaniques, tempêtes ou encore cyclones, l’on retrouve autant de phénomènes surpuissants, qui façonnent, au fil du temps, les paysages. Pour tenter d’appréhender ces multiples catastrophes qui s’abattent régulièrement sur la planète, Jamy tente de comprendre ce qui les déclenches.

Regarder Le monde de Jamy sur les volcans et séismes sur France 3 en vidéo et replay

C’est accompagné de Myriam Bounaffa, journaliste, qu’il embarque pour une nouvelle aventure fascinante, et initiatique. Direction le Nicaragua, sur le volcan Masaya – l’un des plus actifs de la région -. Au sommet de ce dernier, l’on y retrouve un lac de lave inquiétant. Avant de se diriger vers Amatrice, un petit village Italien, le duo font une pause à Nice, qui est l’une des villes Françaises les plus menacées par les séismes.

Sachez que vous pouvez regarder Le monde de Jamy sur les volcans et séismes sur France 3 en vidéo, dès 21 heures ce 23 octobre 2017. Le replay du documentaire sera également à voir sur Internet sur le site de France Télévisions, un peu plus tard dans la soirée.

