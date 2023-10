Le meilleur pâtissier à voir en vidéo à la télévision > Ce soir, la chaîne M6 lance sa nouvelle saison de l’émission Le meilleur pâtissier, pour le plus grand plaisir des amoureux de pâtisseries, et autres concours de cuisine. La nouvelle saison du Meilleur pâtissier est à voir sur M6, dès 21 heures ce mardi 17 octobre 2017.

Voici le retour du concours de pâtisserie, si aimé par le public. Pour cette nouvelle saison, l’on retrouve une nouvelle animatrice ; Julia Vignali, et un cadre toujours enchanteur ; le château de Groussay, situé à Monfort-l’Amaury. Ici, les douze pâtissiers amateurs vont tenter de séduire Cyril Lignac, mais également Mercotte, et le ton est donné dès cette première semaine, puisque les candidats vont devoir réaliser trois défis autour de la meringue. Dans l’épreuve du classique revisité, charge aux candidats de réinterpréter visuellement ; mais également gustativement, la tarte au citron meringué. Attention néanmoins, puisqu’il est question de respecter les fondamentaux, à savoir la pâte, la crème au citron, et la meringue.

La nouvelle saison du Meilleur pâtissier sur M6 en vidéo et en replay sur 6Play

L’épreuve technique, jugée à l’aveugle, demandera aux pâtissiers de réaliser la recette d’un gâteau mystérieux, le chaya paysahdu, un dessert d’Uruguay, composé d’une génoise, d’une meringue Française, d’une confiture de lait et de pêches au sirop. Pour clôturer cette première soirée de la nouvelle saison du Meilleur pâtissier sur M6, il sera question de réaliser un entremets glacé, sur le thème du Grand Nord.

Sachez que la nouvelle saison du Meilleur pâtissier sur M6 est à voir en vidéo à partir de 21 heures ce 17 octobre. Le replay de l’émission sera ensuite disponible sur 6Play, sur Internet.

