Le magazine sur les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2 à la TV > Ce soir, c’est une nouvelle émission inédite qui attend les téléspectateurs. Au programme de la soirée, les points communs, les différences et les relations entre les humains et les animaux. L’émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain est à voir sur France 2, à partir de 21 heures ce 3 octobre.

Nous les savons, les animaux sont dotés de capacités sensorielles et intellectuelles incroyables, parfois même, similaires à celles des humains. Voici, alors, ce que vont tenter de démontrer Michel Cymes et Adriana Karembeu, dans cette aventure en plein cœur de la Namibie, en compagnie de Norin Chai, vétérinaire. Sur ce territoire, aride, du Sud-Ouest de l’Afrique, vit une faune sauvage, riche et variée. Ici, ils vont alors étudier les points communs et les différences entre l’homme et certaines espèces animales.

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain à voir sur France 2 en vidéo : Replay sur les points communs et différences entre humains et animaux

Cette soirée est alors la parfaite occasion de découvrir la morphologie du guépard ; l’animal terrestre le plus rapide du monde et ses pointes à 110 km/h, l’intelligence émotionnelle de l’éléphant, la signature vocale unique de l’otarie, ou encore la faculté d’adaptation du Gecko, ce reptile qui vit dans le désert. N’oublions pas non plus la sensibilité ; extrême, des chevaux, qui est utilisée à des fins thérapeutiques.

Sachez que l’émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain est à voir sur France 2 en vidéo, à partir de 21 heures ce 3 mardi 3 octobre. Le replay sur les points communs et les différences entre les humains et les animaux sera, ensuite, à regarder sur Internet.

J’aime ça : J’aime chargement…