Le concert 300 Chœurs pour + de Vie à voir sur France 3 à la télévision > Pour cette nouvelle édition du concert évènement 300 Chœurs pour + de Vie, les Stars chantent désormais leurs idoles, pour une soirée inoubliable. Vous pouvez voir 300 Chœurs pour + de Vie, les stars chantent leurs idoles sur France 3, à partir de 21 heures ce 29 septembre.

Depuis quelques années désormais, ce sont de nombreux artistes qui se sont donnés rendez-vous en compagnie des plus grands Chœurs de France, pour l’association + de Vie. Ce soir, Nolwenn Leroy, Amir, Claudio Capeo, Matt Pokora, Shy’M, les Kids United, Hélène Ségara, Kendji Girac, Tal, Anggun, et bien d’autres encore, viennent rendre hommage à leurs idoles et reprendront leurs plus grands succès ; de quoi retrouver des tubes d’Édith Piaf, Jean-Jacques Goldman, Mylène Farmer, Michael Jackson, Joe Dassin, Dalida, Michel Polnareff, Charles Aznavour, Diana Ross ou encore Serge Reggiani.

Voir 300 Chœurs pour + de Vie, les stars chantent leurs idoles sur France 3 en vidéo : Replay concert France Télévisions

Avec les nombreuses personnalités présentes ce soir, l’on retrouve également les plus grands chœurs les accompagnant, comme les petits chanteurs à la Croix de bois, Liberty Gospel, les petits chanteurs d’Asnières, les enfants de la Fédération des petits chanteurs, le Chœur international des femmes de Paris, les copains d’accords, Latino Paris, le chœur de Sciences-Po, Melo’men, American Gospel, les petits écoliers chantants de Bondy, Gospel Love ou encore World Childs.

Il est possible de voir 300 Chœurs pour + de Vie, les stars chantent leurs idoles sur France 3 en vidéo, à partir de 21 heures. Le replay du concert est aussi à regarder sur France Télévisions, sur Internet.

