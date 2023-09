Forza Motorsport 7, The Evil Within 2, South Park, WWE 2K18, Grand Turismo Sport, Mario : Les sorties Jeux-vidéo d’octobre

Le calendrier des sorties jeux-vidéo du mois d’octobre > Généralement, la fin de l’été marque le retour d’un calendrier très chargé, et les jeux-vidéo suivent la tendance. En effet, après quelques mois plus calmes, les jeux-vidéo font leur rentrée, avec des titres, pour certains, très attendus.

Comme chaque année, le mois d’octobre se veut riche en sorties, et donc, riche en émotions pour les nombreux joueurs de jeux-vidéo, puisque l’on en retrouve pour tous les goûts. Dès le début du mois, les fans de la licence Forza pourront ainsi retrouver Forza Motorsport 7, qu’il n’est plus besoin de présenter. Quelques jours plus tard, soit le 13 octobre, les amateurs de jeux horrifiques retrouveront la nouvelle histoire contée dans The Evil Within 2, qui se veut bien plus libre que son prédécesseur. Le même jour, les joueurs Nintendo 3DS pourront découvrir, quant à eux, Story of Seasons : Trio of Towns, qui reste un digne successeur spirituel du jeu Harvest Moon. Le 17 octobre, ensuite, l’attente le nouvel opus de South Park sera enfin terminée, puisque South Park L’Annale du Destin rejoindra les étalages après de nombreux reports. Sachez que le même jour sortira WWE 2K18, un jeu capable de ravir les nombreux amoureux de catch. Sur PlayStation 4 maintenant ; et si la Xbox One avait son jeu de course de la fin d’année, voici que sort Gran Turismo Sport, avec la ferme intention d’offrir de nouvelles sensations, plus percutantes que jamais.

Si la première partie d’octobre propose sont lot de titres incontournables, que dire de la seconde moitié du mois, qui frappe, là aussi, un très grand coup ? Dès le 27 octobre, les joueurs pourront retrouver l’univers si particulier d’Assassin’s Creed, puisque sortira Assassin’s Creed Origins, un titre dévoilé à l’E3 2017 et qui prendra racine dans l’Égypte antique. Le même jour, Wolfenstein 2 : The New Colossus plongera les joueurs dans la suite directe du premier épisode, tandis que la Nintendo Switch accueillera le titre le plus attendu de cette fin d’année, Super Mario Odyssey. Dès lors, il ne fait nul doute que la Nintendo Switch poursuive sur sa lancée et maintienne le carton annoncé.

