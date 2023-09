L’Amour est dans le pré sur la chaîne M6 en vidéo > Ce soir, place à un nouvel épisode de l’émission l’Amour est dans le pré, l’un des derniers moments avant le grand bilan tant attendu. Le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré est à voir en vidéo live sur M6.

Ce soir, l’on retrouve de nombreux agriculteurs, tous en compagnie de leurs prétendants et prétendantes. Ainsi, Carole, Julie, Patrice, Jean-Marc, Gégé, Raphaël, Pierre-Emmanuel, et Sébastien s’apprêtent à partir pour des destinations romantiques, en France, mais également à l’étranger. Des records sont à prévoir pour cette nouvelle saison, des records sur les bonnes nouvelles et les surprises. Au programme, des déclarations, mais également des désillusions. Que pourra-t-on tirer de ces moments en couple, à seulement une semaine du bilan ? En attendant, l’on retrouve Julie, à Rome, et Patrice, à Saint-Émilion, pour un week-end plus que déterminant.

Le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré en vidéo live sur M6 : Replay ADP

Sébastien et Émilie, Pierre-Emmanuel et Gwladys, et Gégé et Anne-Marie passeront quelques jours, respectivement, sur l’Île de Ré, à Bruxelles et en Écosse, près du Loch Ness. Ce premier voyage loin de chez eux parviendra-t-il à renforcer encore plus leur relation ? Pour Jean-Marc et Françoise, c’est au Portugal que l’on se rend, à Porto. Réussiront-ils à vivre une grande histoire d’amour ?

Sachez que le nouvel épisode de l’Amour est dans le pré est à voir en vidéo live sur M6, à partir de 21 heures. Le Replay d’ADP sera ensuite à regarder sur Internet, sur 6Play.

