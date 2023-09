Le magazine Des Racines et des Ailes et son documentaire Rois et Bâtisseurs depuis Versailles en vidéo sur France 3 à la TV > Ce soir, les téléspectateurs peuvent retrouver un reportage inédit du magazine Des Racines et des Ailes sur France 3, notamment consacré aux Rois et aux Bâtisseurs. L’émission Des Racines et des Ailes est à voir sur France 3, à partir de 20 heures 55.

Alors que nous sommes à la veille des Journées Européennes du patrimoine, l’émission Des Racines et des Ailes s’invite au château de Versailles pour une émission consacrée à tous les grands bâtisseurs ; Louis XIV, d’un côté, et les Pharaons d’Égypte de l’autre. Depuis 2003, à Versailles, ce sont de grands chantiers qui se succèdent. Dans la salle des Gardes de la Reine, des restaurateurs redonnent vie à l’un des plus beaux plafonds du château ; une œuvre réalisée au XVIIe siècle, par le peintre Noël Coypel. Le prochain chantier sera celui de la Chapelle royale du château, mais également le Hameau de la Reine, qui ont, tous deux, besoin de restaurations.

Des Racines et des Ailes à voir sur France 3 : Documentaire Rois et Bâtisseurs depuis Versailles en vidéo replay sur France Télévisions

À Louxor, l’équipe d’Isabelle Régen travaille sur une tombe-bibliothèque, commanditée par Padiaménopé, un prêtre et un intellectuel du VIIe siècle avant Jésus-Christ. Non loin d’ici se dresse un emblématique monument du règne de Ramsès II, le Ramasseum. La soirée se termine avec le Phare d’Alexandrie, disparu au XIVe siècle, et qui vient d’être reconstitué en 3D.

