L’émission Maison à vendre en vidéo à la TV sur M6 > Pour son grand retour à la télévision, l’émission Maison à vendre propose un numéro inédit, toujours, bien entendu, sous la houlette de Stéphane Plaza. Il est possible de regarder Maison à vendre avec Stéphane Plaza en vidéo sur M6, à partir de 21 heures ce mardi 12 septembre.

Débutons cette nouvelle émission de Maison à vendre, en compagnie de Sarinella et Philippe, 56 ans tout les deux, qui vivent à Agde avec leurs deux filles, Mélia et Paola ; respectivement 26 et 19 ans. Si Sarinella est une mère au foyer qui a toujours consacré son temps à sa famille, Philippe, quant à lui, est un policer tout juste retraité. Alors que le couple avait eu un coup de cœur pour cette région il y a vingt ans, les deux filles sont désormais trop grandes pour partager leur chambre. Il faut également dire que Sarinella est également chanteuse d’opéra et aimerait une pièce rien qu’à elle pour faire ses vocalises, sans déranger d’éventuels voisins, et sa famille. Pourtant, et alors que leur maison est en vente depuis trois longues années, ils n’auront toujours pas eu la moindre visite. C’est donc à Stéphane Plaza qu’incombe la tâche d’aider cette famille.

Regarder Maison à vendre avec Stéphane Plaza en vidéo sur M6 : Replay de l’émission sur 6Play

Partons ensuite faire la rencontre de deux retraités, Christian, 72 ans, et Martine, 71 ans. Il y a 25 ans, et pour se rapprocher de leur lieu de travail, ils ont quitté la banlieue sud de Paris et se seront installés à l’opposé, dans la banlieue nord-ouest, à Pontoise. Si le couple ne s’est jamais réellement habitués à cette ville, il souhaite revenir vivre dans le sud de Paris.

Vous pouvez regarder Maison à vendre avec Stéphane Plaza en vidéo sur M6, dès 21 heures. Le replay de l’émission sera également ensuite disponible sur 6Play, sur Internet.

J’aime ça : J’aime chargement…