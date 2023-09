Les infos jeux-vidéo ; Microsoft, Electronic Arts, Fallout et The Evil Within > Pour ce nouveau week-end, faisons un rapide retour sur quelques informations importantes dans le milieu des jeux-vidéo. Une fois n’est pas coutume, certaines news valent le détour.

Débutons alors ce nouveau tour d’horizon en signalant que Battlefield 1 se retrouve désormais gratuit pour les joueurs sur Xbox One, grâce à l’EA Access mis en place par Electronic Arts. Battlefield 1 rejoint alors le coffre des nombreux titres jouables gratuitement si vous possédez une abonnement EA Access. Ce service lancé par EA ; 25 euros par an ; 3,99 par mois, connaît un réel succès et de nombreux titres de l’éditeur sont disponibles. Soulignons également que l’abonnement EA Access vous permet d’économiser 10 % sur les titres et DLC EA, et vous permet de jouer aux jeux, quelques jours avant leurs sorties.

Battlefield 1 gratuit sur Xbox One, Fallout en plateau et The Evil Within 2 proche de Resident Evil 1

Autre info, mais du côté de Fallout cette fois-ci. Difficile de ne pas connaître le jeu se déroulant dans un monde post-apocalyptique, et Fantasy Flight ; connu notamment pour avoir réalisé Star Wars Assaut sur l’Empire, un Seigneur des Anneaux et même un Game of Thrones plus récemment, livrera, fin 2017, une version plateau du monstre qu’est Fallout. Reste désormais à savoir si le jeu Fallout en plateau sera aussi addictif et prenant que sa version sur galette. Enfin, L’on apprenait également que The Evil Within 2 ; toujours prévu pour une sortie le 13 octobre prochain, connaîtrait un changement radical dans le déroulement de l’aventure. Alors que le personnage (mais surtout l’histoire) évolue, l’on retrouvera plus de temps morts qu’auparavant, une meilleure accessibilité et un monde bien plus ouvert que dans le premier épisode.

