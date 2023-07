Concert de Paris et feu d’artifice à la TV > Pour fêter comme il se doit la fête nationale, la chaîne France 2 retransmet ; dans de nombreux pays, le concert évènement de Paris, mais également le feu d’artifice qui viendra clôturer cette superbe soirée. Le concert de Paris et le feu d’artifice du 14 juillet sont à voir en direct sur France 2, dès 21 heures.

Avant le grand feu d’artifice prévu au terme de la soirée, la chaîne France 2 retransmet en France ; ainsi que dans une vingtaine de pays à travers le monde, le célèbre et incontournable concert de Paris. Pour cette 5e édition, ce sont les plus grands solistes de la scène internationale qui viennent se réunir pour célébrer Paris sous la direction de la référence des chefs d’orchestre, le Russe Valery Gergiev ; et sans oublier les centaines de milliers de spectateurs présents sur le Champ-de-Mars. Les artistes présents vont alors entamer la Marseillaise pour débuter cette soirée.

Le concert de Paris et le feu d’artifice du 14 juillet à voir en direct sur France 2

Au programme du concert de Paris, l’on retrouve Rigoletto de Verdi, Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, La Damnation de Faust d’Hector Berlioz, des œuvres de Sergueï Prokofiev, Mozart et Johannes Brahms. L’on notera la présence de Diana Damrau (soprano), Nadine Sierra (soprano), Anita Rachvelishvili (mezzo-soprano), Bryan Hymel (ténor), et Ludovic Tézier (baryton). D’autres solistes sont également à l’ordre du jour, et Renaud Capuçon ; au violon, viendra accompagner son frère Gautier, au violoncelle cette fois-ci.

Le concert de Paris et le feu d’artifice du 14 juillet est à voir en direct sur France 2, à partir de 21 heures. La soirée sera aussi à revivre en replay, plus tard en soirée, ou dès le lendemain.

