Patron Incognito inédit à voir sur M6 : Vidéo replay PDG Tom & Co sur 6Play

Ce soir, la chaîne M6 lance un nouvel épisode inédit de l'émission Patron Incognito. Ici, le but est simple, un patron se déguise pour tenter de passer incognito au sein de sa propre entreprise, et tente de découvrir ce qui fonctionne, et les choses à améliorer.

Dans ce nouvel épisode de Patron Incognito, c’est Lionel Desclée qui se prête au jeu du déguisement. PDG des animaleries Tom & Co ; spécialisées dans le conseil et la vente d’animaux de compagnie, hors chiens et chats, et dans la vente d’accessoires et produits pour animaux, depuis 2016, il va donc passer par une séance de relooking, afin de se glisser dans la peau de Rudy, un prétendu futur franchisé qui participe à un concours télévisé entre animaleries, afin d’être élu comme meilleur ambassadeur de la marque. Ainsi, Lionel va partir à la rencontre de trois salariés, ignorant totalement qu’il s’agit là de leur employeur.

Pour sa première immersion, le PDG sous couverture se rend dans la banlieue de Bruxelles, pour y rencontrer Émilie, toiletteuse de 26 ans chez Tom & Co depuis deux ans. Du côté de Douai, ensuite, il fera la connaissance de Jonathan, un conseiller de vente de 32 ans, intérimaire et puits de science. Pour terminer son immersion, c’est à Rambouillet, en région Parisienne, que se rend le PDG de Tom & Co. Il se retrouve dans l’un des quelques magasins ouverts le dimanche, et y est attendu par Lucas, conseiller de vente de 20 ans et second adjoint de la boutique.

Patron Incognito inédit est à voir sur M6, à partir de 21 heures. La vidéo en replay du PDG de Tom & Co sera ensuite disponible sur 6Play.

