Microsoft à l’E3 : Jeux exclusifs et annonce de la Xbox One X, la console de jeux la plus puissante du monde, devant la PS4 Pro

Jeux-vidéo, E3, Microsoft et Xbox One Scorpio > C’est à l’occasion de l’E3 2017, que Microsoft venait annoncer sa prochaine console, celle que tout le monde attendait, la Xbox Scorpio. Un petit changement de nom s’impose toutefois, puisque cette dernière se nomme maintenant Xbox One X, et est désignée comme la console de jeux-vidéo la plus puissante du monde.

Alors que de très nombreuses rumeurs circulaient au sujet de la Xbox Scorpio, Microsoft venait lever le voile sur les derniers doutes que l’on pouvait encore avoir. Quel serait son prix ? Sa puissance réelle ? Ou même encore son catalogue de jeux ? Au fil des mois, la Xbox Scorpio amenait le doute et la curiosité, et cet E3 2017 était, dès lors, fébrilement attendu. Toutes les révélations sont désormais faites par Microsoft, à commencer par un changement de nom assez important, puisque la Xbox Scorpio se fera maintenant appeler la Xbox One X. Annoncée comme étant la console de jeux-vidéo la plus puissante du monde, la Xbox One X serait alors 50 % plus puissante que la PS4 Pro de Sony, notamment grâce à ses 6 téraflops.

Mais si cela n’est pas une surprise, l’on attendait surtout le prix de la bête, un prix que l’on imaginait très haut. Finalement, il faudra débourser 499€ pour se procurer la Xbox One X, une somme loin d’être astronomique, puisque, rappelons-le, Microsoft est habitué à ce genre de fourchette de prix, et reste toujours en dessous des 600 euros demandés par Sony, pour l’acquisition de la PS3 à sa sortie en 2006. Les 499 € sont également les mêmes que pour la Xbox One à sa sortie. Sur le papier, donc, ce prix est loin d’être inquiétant, surtout pour une 4K native annoncée.

En plus de sa Xbox One X, Microsoft annonçait des jeux exclusifs qui viendront grossir les rangs des exclus sur consoles Microsoft, comme Forza Motorsport 7, State of Decay 2, ou encore Crackdown 3, pour ne citer qu’eux. Soulignons également que la Xbox One X sera bien rétrocompatible avec les jeux précédemment sortis, un juste choix pour ne pas diviser la communauté des joueurs.