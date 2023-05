Le jeu Koh-Lanta sur TF1 > C’est ce soir que Koh-Lanta propose un tournant non-négligeable pour la suite de l’aventure. En effet, les derniers candidats présents sont désormais très proches de rejoindre la finale, et tous n’y arriveront pas. Sachez, dès lors, que Koh-Lanta est à voir sur TF1 dès 21 heures, et que le nouvel épisode de l’émission sera disponible en replay vidéo sur MyTF1 sur Internet.

Ce soir, c’est un moment important de l’émission Koh-Lanta. En effet, c’est au cours de cette soirée que l’on connaître ; enfin, le nom des finalistes de ce qui est, déjà, la 17e saison de Koh-Lanta. En dehors de cela, l’on découvrira également quel aventurier verra son flambeau s’éteindre aux portes de la finale, ce qui est certainement la pire des places. Il va donc falloir se battre et se donner à 110 % pour parvenir jusqu’en finale, un rêve que les candidats touchent désormais du doigt. Avec la compétition, la faim, les conditions climatiques et les nombreux rebondissements, l’aventure s’avère être de plus en plus éprouvante ; et à juste titre.

Koh-Lanta à voir sur TF1 : Le nouvel épisode en replay vidéo sur MyTF1

Au cours de la soirée, l’on pourra encore découvrir l’épreuve de confort, où les candidats s’avancent sur un pas de tir et disposent de deux vies, symbolisées par des poteries. Chacun leur tour, il est alors question de tirer sur celles des adversaires pour les casser, en espérant conserver l’une des siennes intactes. Plus tard, lors de l’épreuve de l’immunité, les candidats devront dresser des dominos sur une planche, de façon à ce que le dernier de la file tombe à l’endroit prévu. Ici, il sera notamment question de faire preuve d’une grande agilité.

Sachez que Koh-Lanta est à voir sur TF1 à partir de 21 heures. Par ailleurs, le nouvel épisode sera également disponible en replay vidéo sur MyTF1, plus tard dans la soirée.