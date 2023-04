Le nouvel épisode de The Island à voir sur M6 : Replay divertissement aventure sur 6Play > Pour les téléspectateurs de la chaîne M6, et pour les curieux assidus de The Island, sachez que l’aventure ne fait encore que commencer pour les candidats, qui entendent bien découvrir de nouveaux horizons.

Dans un premier temps, l’on découvrira que le groupe de dix aventuriers quitte, sur un radeau de fortune, l’île ; petite et désolée, sur laquelle il est arrivé.

La manœuvre n’a rien d’anodine, puisque le groupe entend bien trouver mieux sur la plus grande île de l’archipel.

Mais ce qu’ils ne savent pas forcément, c’est que les meilleures idées sont bien souvent partagées, et pas moins de trois groupes y sont déjà présents.

Le nouvel épisode de The Island à voir sur M6 : Replay divertissement aventure sur 6Play

Imaginez seulement, avec quatre groupes sur une même île, la rencontre est inévitable ; tout du moins, elle reste très fortement envisagée.

Sachez que le nouvel épisode de The Island est à voir sur M6, à partir de 21 heures. Le Replay du divertissement aventure sera ensuite disponible sur 6Play, sur Internet.

Lorsque l’on y regarde de plus près, cette île est pourtant loin d’être paradisiaque, puisque les conditions extrêmes ; tout particulièrement les pluies diluviennes, ne cessent de s’abattre et ont de quoi assiéger le moral des survivants.

En ce début d’ouverture, l’on retrouve encore de l’énergie chez la plupart des candidats, très désireux de trouver un abri et un bon repas.