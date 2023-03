Restos du Coeur, mission Enfoirés sur TF1 : Voir le concert des Enfoirés en replay vidéo sur MyTF1 > C’est devenu une coutume qu’il n’est plus possible d’effacer ; pour le plus grand bonheur des amoureux de musique, le concert des Enfoirés prend une grande place du calendrier, et l’on aime retrouver l’un des concerts, à la télévision.

Au mois de janvier 2017, les Enfoirés ont pris possession du Zénith de Toulouse, pour sept concerts exceptionnels. L’appel lancé par Coluche en 1985 trouve toujours des fidèles aujourd’hui, et ce dernier permet également de retrouver des nouveaux visages, chaque année. Pour ce concert au Zénith de Toulouse, ils n’étaient pas moins de 37 artistes de renommée certaine.

Dès l’ouverture du concert des Enfoirés 2017, l’on pouvait alors retrouver une véritable révolution et une entrée en la matière sur le titre Je ne suis pas un héros, de Daniel Balavoine, et sortit en 1980.

S’en suit alors une orchestration poétique de pas moins de 17 tableaux, spectaculaires et nous faisant voyager à travers les époques.

Restos du Coeur, mission Enfoirés sur TF1 : Voir le concert des Enfoirés en replay vidéo sur MyTF1

Cette année, les Enfoirés accueillent deux nouvelles recrues, qui profitent de chaque instant passé sur la scène. L’occasion, alors, de retrouver Amir et Kendji Girac, qui savourent pleinement le show, autant en coulisses que sur la scène, devant les milliers de spectateurs réunis.

Restos du Coeur, mission Enfoirés est à regarder sur TF1 dès 21 heures. Vous pouvez aussi voir le concert des Enfoirés en replay vidéo sur MyTF1, mais c’est sur le DVD du spectacle qu’il faudra se ruer, dès le lendemain.

Comme à l’accoutumer, l’on retrouve ; en plus des chansons, des sketchs et autres parodies qui font sourire à coup sûr, comme cette parodie de la Belle au bois dormant, où Michaël Youn prend les traits de la Reine des Neiges, tandis que Jeff Panacloc a encore bien du mal à contenir Jean-Marc, sa marionnette, qui se lâche sur ses nouveaux camarades.

Enfin, l’on pourra noter une surprise de taille pour ce Restos du Coeur, mission Enfoirés, puisque Thomas Pesquet rejoint les Enfoirés… Depuis l’espace ! En effet, l’astronaute Français a enregistré des messages depuis la Station spatiale Internationale.