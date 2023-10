Vidéos de l’émission Échappées belles : Voir le reportage sur la Picardie en replay > Un peu à l’image de ce que nous retrouvons sur d’autres chaînes, France 5 propose également son émission de voyage, et met en avant un charmant sujet sur la Picardie dans Échappées belles.

La Picardie, placée entre la région Parisienne et le Nord-Pas-de-Calais, recèle bien plus d’un joyau sur lesquel cette nouvelle émission d’Échappées belles se permet de revenir. Entre châteaux, cathédrales et ancienne ligne de front, cette région est véritablement marquée par l’histoire de France.

Ce n’est toutefois pas tout, puisque, avec ses nombreux paysages ; forêts, cours d’eau, …, la Picardie est aussi très appréciée des amoureux de la nature.

C’est au départ de la baie de Somme, que Jérôme Pitorin va découvrir des Picards fiers de leur terroir, avant de finir son escapade à Chantilly, au milieu des élégantes du prix de Diane Longines.

Au cours de son périple, il emmènera le téléspectateur sur les plages de Fort-Mahon, un lieu idéal pour le char à voile, avant de rejoindre Vervins pour y découvrir un lieu unique, les locaux du dernier journal imprimé au plomb.

Les vidéos de l’émission Échappées belles sont à regarder sur France 5 à partir de 20 heures 45 ce 1er octobre, mais il est aussi possible de voir le reportage sur la Picardie en replay sur le site de France Télévision.

Pour clôturer cette soirée magique et entraînante, Jérôme Pitorin va parcourir Amiens en barque. Celle que l’on surnomme la petite Venise recèle bien des secrets, comme ces jardins flottants, que l’on nomme hortillonnages.

Soirée immanquable pour les amateurs de paysages et de lieux uniques, cette émission inédite d’Échappées belles remplit son rôle à la perfection, celui de permettre aux téléspectateurs de s’échapper pour décompresser.

