Hitman s’offre un nouvel opus sous forme d’épisodes et veut garantir son succès > En 2016, le changement pourrait bien être l’un des plus gros que l’on ai encore jamais connu dans les jeux-vidéo ; habitués à sortir des jeux consistants ; mis à part quelques exceptions, certains éditeurs se tournent désormais vers des jeux épisodiques, comme Square Enix par exemple.

Qui ne connaît pas, ou n’a jamais joué à un jeu-vidéo Square Enix de nos jours ? Reconnue principalement pour les merveilles que sont les Final Fantasy, la maison d’édition garde pourtant de très nombreuses cartes sous la main, comme la série Dragon Quest, Kingdom Hearts, ou encore Deux Ex (depuis 2009).

Mais ce qui nous intéresse ici, c’est une autre licence assez forte de Square Enix, à savoir Hitman. Appartenant à Square Enix depuis 2009 également, la licence Hitman était très forte avant cette année-là et Square Enix pouvait se reposer sur les lauriers des premiers épisodes, tous entrainants et plutôt bien réalisés. Après un Hitman Absolution sortit en 2012 et qui aura crée la polémique sur l’image des femmes notamment, Square Enix attendra quelques années avant d’annoncer une sorte de retour aux sources pour la licence, tout comme nous l’avons vu avec Tomb Raider.

Dans ce nouvel opus de Hitman, l’on incarne toujours l’agent 47, un tueur à gages qui aime faire dans la finesse et se cacher pour parvenir à ses fins. Ici, il n’est pas réellement question de tirer à tout-va, mais bien de trouver le meilleur moyen d’éliminer sa cible sans éveiller les soupçons.

Dans les faits, ce nouvel opus de Hitman s’impose déjà comme une nouvelle référence du genre, mais un fait autour du jeu fait une nouvelle polémique, et celle-ci est bien compréhensible qu’auparavant.

S’il est toujours question de s’infiltrer dans des lieux bondés afin de remplir son contrat d’assassin, tout en observant les faits et gestes des nombreuses personnes présentes, c’est dans la forme que Hitman soulève des vents de critiques, si bien que son succès pourrait en être entaché sur le long terme. Bien que Square Enix soit désireux de garantir son succès, n’est pas Telltale Games qui veut et Hitman ne se prête pas forcément au concept du jeu épisodique.

Licence historique de l’industrie du jeu-vidéo, Hitman se savoure d’ordinaire d’une traite, sans qu’il ne faille attendre des mois et des mois pour poursuivre l’histoire du soft. Ici, Square Enix révolutionne le concept des jeux-vidéo que l’on qualifiera de AAA, en tentant l’expérience d’épisodes. Très controversé, ce moyen est pourtant parfait pour Square Enix d’assurer des revenus conséquents et de stopper les frais si le succès ne venait pas à être au rendez-vous ; qu’adviendrait-il en revanche des joueurs ayant déjà déboursé pour débuter l’aventure ?



Pas de craintes toutefois, puisque seul le nom de Hitman parvient à faire vendre des millions d’exemplaires. Lors de sa sortie le 11 mars, Hitman proposait alors deux niveaux jouables, le prologue et la première mission se déroulant à Paris. Pour connaître la suite, il faut attendre le mois d’avril pour prendre la direction de l’Italie, puis du Maroc en mai. Si cela peut réellement paraître comme une insulte pour beaucoup de joueurs, rappelons que le soft trouvera une sortie en boîte, d’ici à la fin de l’année 2016 (attention puisque cette dernière ne serait en fait que la première saison, une seconde étant prévue pour 2017) ; de quoi en refroidir certains.